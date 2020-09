Aperti i seggi elettorali

Alle ore 7,00 odierne si sono aperti i seggi per la tornata elettorale del, in cui i pugliesi sono chiamati al voto per il referendum sul taglio dei parlamentari e per il nuovo Presidente della Regione. Oggi, si vota dalle. Gli elettori sono chiamati a decidere se confermare o respingere la legge che ha tagliato 345 poltrone in Parlamento. Gli elettori troveranno nellaper il referendum il presente quesito:Se si barra la casella delsi esprime il proprio voto a favore per il taglio dei parlamentari, se invece si barra sulla casella delsi evidenzia la volontà di lasciare tutto invariato. In caso di passaggio della riforma i seggi del Parlamento saranno ridotti di un terzo: alla Camera da 630 si arriverebbe a 400, al Senato da 315 a 200, per un totale di 600.Per la sua validità quindi, a differenza di quello abrogativo,ovvero che alla votazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto al voto.. Il referendum sul taglio dei parlamentari riguarda anche la Circoscrizione estero: i deputati passano da 12 ad 8 e i senatori da 6 a 4. La riduzione comporta la riduzione del numero minimo di senatori eletti da ogni Regione: in caso di conferma del taglio, si passerebbe da un minimo di 7 elettori ad un minimo di 3; tale numero resta invariato soltanto per due Regioni che sono Molise e Valle d'Aosta: nella prima il minimo continua ad essere 2 senatori e nella seconda 1.Per le elezioni Regionali 2020 si voterà a favore solo di una lista, mettendo una croce sul simbolo, in quel modo il voto andrà in automatico al candidato che la lista sostiene, oppure mettere una X solo sul nome del candidato presidente. È anche possibile esprimere quello che in molti definiscono un, ovvero mettere una croce sul rettangolo con il nome del candidato e una sul simbolo del partito che si vuole scegliere tra quelli che lo appoggiano. In questo caso è anche possibile inserire la propria preferenza per un candidato consigliere della lista per cui si è deciso di votare. Esiste anche la possibilità del "", ovvero l'elettore può mettere una croce sul nome di un candidato presidente, e allo stesso tempo esprimere il suo voto per un partito che non lo appoggia. C'è la possibilità di esprimere la doppia preferenza di genere. In questo caso, si possono scrivere, nelle righe a fianco del partito per cui si vota, due preferenze come consiglieri ma necessariamente uno di sesso maschile e uno di sesso femminile. Lee. Inoltre, coloro che sono in quarantena hanno la possibilità del voto domiciliare, mentre chi ha smarrito la tessera elettorale, o non ha più spazio per i timbri, può farne richiesta agli uffici preposti anche nei giorni di apertura dei seggi.e uno dei seguenti documenti:come la patente ad esempio o il passaporto, munito di fotografia (anche scaduto) purché regolare sotto ogni altro aspetto, per identificare l'elettore; tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con fotografia e convalidata da un Comando militare; tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale e munita di fotografia. In caso di richiesta per la CIE (carta identità elettronica), che non è stata consegnata al richiedente e lo stesso non è in possesso di un altro documento identificativo, è possibile andare a votare portando con sé la ricevuta da cui risulta la richiesta della CIE. Si tratta di un documento che contiene la fotografia del richiedente, i suoi dati anagrafici e il numero della Carta di identità elettronica a cui si riferisce.All'interno dei seggi elettorali sono previste levige le ancora percorsi obbligati in entrata e in uscita indicati dalla segnaletica sul pavimento. Inoltre ogni elettore prima di impugnare la matita copiativa dovrà disinfettarsi le mani con il gel a disposizione nel seggio.