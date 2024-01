Al via il corso di formazione  “Stima dell’incertezza di misura nei laboratori di prova ambientali”

Al via il corso di formazioneche si terrà ilnella sala conferenze "Motus Animi" a Lecce, in via Trinchese n.95. Organizzato dacon il patrocinio dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici di Lecce e Brindisi, consentirà il rilascio di 8 crediti formativi Ecm (Educazione Continua in Medicina) per chimici, fisici e biologi e tecnici sanitari di laboratorio biomedico. Arpa Puglia quindi, dopo aver realizzato i corsi "Controlli in materia di sicurezza alimentare e salute pubblica" ed "Impianti di gestione dei rifiuti: normativa applicabile, requisiti tecnici e attività di controllo", che si sono svolti il 4 e il 14 dicembre 2023 presso il dipartimento di Bari di Arpa Puglia (sede Tecnopolis di Valenzano), prosegue nell'organizzazione di eventi formativi con il corso che si terrà a Lecce; scopo di questo seminario è quello di "illustrare il significato dell'incertezza di misura e presentare le diverse modalità di calcolo di tale parametro, con particolare riferimento all'approccio empirico basato sull'utilizzo dei dati di assicurazione di qualità". Ha poi l'obiettivo di "presentare il software gratuito MUkit (Measurement Uncertainty Kit)" e di discutere dell'"utilizzo dell'incertezza nei giudizi di conformità".La durata del corso è di 8 ore (dalle ore 8.30 alle ore 19.00) con ingresso gratuito. Si può partecipare in presenza (massimo 50 persone, con rilascio crediti Ecm). Per iscriversi al corso è necessario consultare il sito internetelezionare nel menu a tendina il titolo dell'evento, inserire i propri dati, cliccare su "Si riceverà immediatamente una mail di conferma iscrizione.Per assistenza si può scrivere a:Responsabili scientifici del seminario sonoresponsabile dell'Unità Operativa Semplice ( UOS) Chimica Suolo e Rifiuti e Qualità del Dipartimento di Lecce di Arpa Puglia eresponsabile del Servizio Rete Laboratori di Arpa PugliaIl programma prevede alle ore 8.30 la registrazione dei partecipanti e subito dopo i saluti istituzionali con sessione introduttiva didirettore generale di Arpa Puglia, e, presidente dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici di Lecce e Brindisi. Alle ore 9:00, responsabile Rete Laboratori Arpa Puglia parlerà di "Incertezza di misura e modalità di calcolo: approccio metrologico, olistico, da dati di esattezza e di precisione a lungo termine".Subito dopo il coffee break, intorno alle ore 11.15 Mastria illustrerà "Il software MUkit".Alle ore 12:15Direttore del Servizio Laboratori Dipartimento Provinciale Arpa Puglia di Lecce parlerà di "Stima dell'incertezza di misura delle prove microbiologiche in acqua". Dopo la pausa pranzo il seminario riprenderà alle ore 14.00 conDirettore del Servizio Laboratori Dipartimento Provinciale Arpa Puglia di Taranto che relazionerà su "Esempio di calcolo dell'incertezza: metalli nei terreni". Alle ore 14:30 sarà la volta di, Direttore del Servizio Laboratori Dipartimento Provinciale Arpa Puglia di Brindisi che parlerà di "Esempi di calcolo dell'incertezza mediante la ISO 11352: parametri chimici nelle acque reflue". Alle ore 15:00, collaboratore tecnico professionale Chimico - Rete laboratori Arpa Puglia, invece, parlerà di "Esempi di calcolo dell'incertezza mediante il documento Nordtest NT TR 537 Ed. 4". Dopo il coffee break delle ore 16.00 i lavori riprenderanno alle ore 16:15 conche tratterà diIncertezza target ed utilizzo di tale parametro nei giudizi di conformità. Linee Guida SNPA 34/2021". Alle ore 18.30 è prevista la chiusura dei lavori e la compilazione del Test Ecm.