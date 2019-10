Al dottor Sergio Fontana il Premio Vittoria 2019

Al dottorilche l'ha ritirato questo pomeriggio apresso lanell'ambito della prima edizione promossa ed organizzata dallacasa editriceIl progetto intende ringraziare e valorizzare tutte le personalità coinvolte attraverso un prestigioso riconoscimento teso a trasmettere un positivo messaggio alla nazione premiando professionisti ed imprenditori che si sono distinti qualinazionali ed internazionali. Ilsi divide in tre distinti ambiti:per ognuno dei quali sono state insignite personalità di spicco che particolarmente si sono distinte nell'ultimo anno in Italia e nel mondo. Ilsono stati consegnati a: Nino Marazzita, Luigi Cortellessa,Gianluigi Paragone Debora Serracchiani Roberta Bruzzone, Adolfo Urso, Luciano Regolo. Ilè andato a :Francesca Rodolfo,Marilina Intrieri, Souad Sbai,Domenico Mastrulli,Rosanna Banfi. Ilicia Angeli, Francesca Corraro,Andrea Giordano, Giuseppe Rizzelli,Mara Santangelo. "Questo è il primo premio che istituiamo e per me è come una creatura da aiutare a far crescere con i valori migliori che ci animano e che ci hanno impartito i nostri genitori" - Ha dichiarato nella presentazione il presidente di AdMaiora. - "Gli ho voluto dare il nome Vittoria, intanto perché Vittoria è il nome della mia primogenita, poi perché suona come una conquista, un'affermazione, un successo. Cose che nei 18 anni della nostra vita come casa editrice abbiamo visto trionfanti, miste a sacrifici e passione, grazie a personalità di spicco che hanno creduto in noi e a cui devo tanto in termini umani e professionali".Il dottorè amministratore delegato dellaazienda nata nel 2001 e oggi leader per la distribuzione di materie prime ad uso farmaceutico, cosmetico ed alimentare; officina farmaceutica autorizzata dall'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) all'importazione, ripartizione, riconfezionamento e rilascio lotti del più alto numero di principi attivi farmaceutici in Europa e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti.Di recente, presso il Centro Ricerche dellasi è recato in visita ilpresidente nazionale di Confindustriache ha tra l'altro dichiarato "è un'industria che ci dice che cosa deve essere l'Italia, cosa può essere il nostro Mezzogiorno, un'industria che investe su prodotti ad alto impatto innovativo, ad alto valore aggiunto, ad alta intensità di investimento legata molto al territorio". Entusiasta il presidente di Confindustria Bari BATche ha condiviso le sue dichiarazioni "motivo di orgoglio per me e per tutti i collaboratori" dellaeccellenza del territorio.