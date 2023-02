A Sergio Fontana conferita  la Laurea Honoris Causa in Innovazione, Governance e Sostenibilità

L'Università di Bari Aldo Moro ha conferito lainalnel corso della cerimonia che stamani ha avuto luogo a Bari nell'" del. Alla presenza delle autorità, la cerimonia è stata aperta dai saluti istituzionali delLa Laudatio è stata affidata alla professoressaCoordinatrice del Corso di Laurea in Innovazione Governance e Sostenibilità di Uniba. Poi, ilDirettore del Dipartimento di Economia, Management e Diritto di Impresa di UniBa che ha letto le motivazioni che hanno portato all'approvazione della proposta di conferimento dellache, ricevuta la pergamena, ha tenuto una Lectio Magistralis suIldelforma esperti con competenze manageriali nell'ambito dell'innovazione e della sostenibilità, declinata nelle dimensioni economico-finanziaria, sociale e ambientale. Proprio in questi campi si distingue la figura delSergio Fontana si è laureato in Farmacia presso l'Ateneo barese nel 1992. Dopo aver svolto attività professionale presso la Farmacia di famiglia, a Canosa di Puglia, Fontana decide di intraprendere un'attività propria e fonda ladi cui è presidente e amministratore delegato. L'azienda, nata dall'intuizione di avviare una produzione di principi attivi per preparazioni galeniche a Canosa di Puglia, in un territorio dove l'industria farmaceutica era del tutto assente, ora è una realtà affermata a livello nazionale e internazionale nel settore della produzione e distribuzione di materie prime ad uso farmaceutico, cosmetico e alimentare. Oggi l'azienda fondata da Fontana è la prima azienda farmaceutica in Italia per numero di principi attivi autorizzati dall'AIFA ed è prima in Italia anche per la commercializzazione di cannabis ad uso terapeutico. Fontana crede nell'innovazione: svolge con la sua impresa un'intensa attività di ricerca, collabora con il mondo dell'Università e fonda un proprio Centro Ricerche a Canosa, tanto da conquistarsi importanti riconoscimenti, fra cui ildi Confindustria nel 2021 e nel 2022 il prestigioso "Premio dei Premi", istituito su concessione del Presidente della Repubblica.Attivo nel sistema associativo di Confindustria, pugliese e nazionale,è attualmente Presidente di Confindustria Puglia e Confindustria Albania. Oltre ai meriti imprenditoriali, Fontana si è distinto anche nella valorizzazione della storia e del patrimonio culturale della sua terra, in qualità di presidente della Fondazione Archeologica Canosina.