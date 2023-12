A scuola della "Sfegghjète" di Canosa di Puglia

Partecipazione ed interesse al laboratorio di pasticceria tenutosi lo scorso 14 dicembre nell'ambito dell'iniziative per lache si terrà ail prossimoLain collaborazione con ilha promossoed organizzato il primo laboratorio per scoprire ed insegnare i segreti sulla preparazione e realizzazione del dolce tipico della tradizione natalizia canosina. Per l'occasione due pasticcieri d'eccezione:, molto seguiti anche sui social, che hanno messo a disposizione la loro professionalità ed esperienza per spiegare le tecniche di base per preparare lariconosciuta comeed iscritto nell'elenco istituito dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Da 4 a 74 anni l'età delle partecipanti che hanno aderito al laboratorio di pasticceria con entusiasmo e voglia di imparare a preparare gli impasti dellapartendo dall'utilizzo dellematerie prime da impiegare per ladi questi dolci di casa, molto familiari. Latramandata di generazione in generazione, è frutto del risultato di profondi legami vincolanti con fattori quali la tradizione, il territorio e le materie prime, in un mix di storia ed ingredienti di qualità a tal punto da essere considerata come espressione del patrimonio culturale canosino ed ora nazionale.Al laboratorio che ha avuto luogo presso la nuova sedehanno preso parte tra gli altri il vice presidente del consiglio comunalee la consigliera comunaletra le artefici e promotrici dell'iscrizione dellanei PAT, attraverso un percorso, avviato oltre un anno fa. grazie alla collaborazione e sinergia fra l'Amministrazione Comunale e la Pro Loco, presieduta dae la partecipazione di molti cittadini orgogliosi di promuovere e valorizzare le sfogliatelle. Ladolce della tradizione locale del Natale con la ricetta custodita nel tempo da tramandare alle giovani generazioni anche attraverso i laboratori per insegnareper far apprenderetecniche di base indispensabili per preparare le sfogliatelle che domenica prossima saranno al centro delle attenzioni nel corso dellapromossa dall'Amministrazione Comunale con la Pro Loco Canosa, organizzatrice dell'evento. All'appuntamento in Piazza Vittorio Veneto parteciperanno i rappresentanti dell'Associazione Cuochi e Pasticcieri della Provincia BAT, del Touring Club Italiano, della Fondazione Archeologica Canosina, gli studenti ed i docenti dei "Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera" dell'I.I.S.S. "Einaudi" di Canosa di Puglia, i titolari di pasticcerie e forni che producono lanel territorio.Riproduzione@riservata