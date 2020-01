A Potito Ruggiero il Premio "Radice di Puglia"

Avviato questa mattinapresso il Padiglione istituzionale della Regione Puglia inil primo Forumun evento di partecipazione dal basso che ha chiamato a raccolta sindaci, esperti, associazioni e cittadini, insieme per scrivere il Piano strategico Puglia 20>30 e le Strategie per lo sviluppo sostenibile della Regione Puglia. "Comincia oggi un processo di pianificazione che riguarda l'ambiente – ha detto il presidente della Regione Pugliain apertura - e che riassume questi quattro anni di Governo durante i quali, partendo dal nostro programma, abbiamo ottenuto risultati straordinari. Uno su tutti convincere l'Europa e il Governo italiano a finanziare in maniera importante i processi di decarbonizzazione delle industrie dell'energia. Questo è un processo partecipato e il Forum, che si è insediato questa mattina, si affiancherà alle altre attività di partecipazione che stanno iniziando a scrivere il piano strategico per la Puglia. È la prima volta dal 1982 che vengono attuate seriamente le norme sulla programmazione delle azioni e della spesa. È stata fatta una fatica enorme – ha sottolineatoperché la Regione Puglia aveva completamente perso questa capacità di programmazione, poggiandola tutta sugli strumenti di impiego dei fondi europei. Così invece si porta avanti il percorso partecipato avviato dalla Regione durante la scorsa Fiera del Levante, che aveva orientato il Piano strategico verso i temi della sostenibilità e il contributo della Regione al conseguimento degli obiettivi dell'agenda Onu sullo sviluppo sostenibile".Nel corso del Forum"Con grande orgoglio e a nome di tutta la Puglia - ha dichiarato– consegnoQuesta sua determinazione mi colpì molto, oggi finalmente l'ho conosciuto e guardando il suo volto, il suo sguardo, ho capito che non solo la speranza che abbiamo nel futuro è ben riposta, ma soprattutto – ha conclusoche ci saranno tanti cittadini, tante persone che non consentiranno a tutti quei furbacchioni che pensano di fare soldi sacrificando l'ambiente e la salute, di prevalere sul buonsenso e sui diritti di ciascuno". Il Presidente della Regione Puglia, a nome dell'intera comunità pugliese, esprimendo i sensi di gratitudine e apprezzamento conferisce a Potito Ruggiero, anche in rappresentanza di tutti i giovani pugliesi che hanno partecipato alle manifestazionisvoltesi nel territorio regionale, ilopera didedicata a coloro che si impegnano per la tutela e il miglioramento del pianeta Terra, con grandi e piccoli gesti, come quello delLa scultura, realizzata con materiali ecologici, è costituita da una modellazione in Malta di Geris ancorata a una vera radice di ulivo e rappresenta il giovane ragazzo che eleva simbolicamente la Terra fra le sue mani in segno di esortazione e invito a mettere al primo posto le questioni ambientali.I lavori del Forum "Agire per il clima" sono proseguiti con l'intervento del direttore di Dipartimento regionale Barbara Valenzano e con i tavoli tematici coordinati da Titti De Simone, consigliere del Presidente Emiliano in tema di partecipazione.Tavolo 1 – SVILUPPO SOSTENIBILE E INNOVAZIONE INDUSTRIALE; Tavolo 2 – AGRICOLTURA E USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI; Tavolo 3 –AMBIENTI URBANI RESILIENTI E SOSTENIBILI; Tavolo 4 – STILI DI VITA E CONSUMO RESPONSABILE;Tavolo 5 – FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTNERSHIP."Oggi è una giornata di partecipazione ed è il primo forum regionale sullo sviluppo sostenibile – ha detto la- abbiamo scelto lo slogan Agire per il clima" proprio perché è dal tema della sostenibilità e della tutela dell'ambiente che bisogna ripartire per dare una sostenibilità economica e sociale anche alla nostra Regione che in questi anni si è spesa tantissimo su questi temi, a partire dal tema della decarbonizzazione delle produzioni industriali ed energetiche fino alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.- ha proseguito la- in linea con quelle che sono le raccomandazioni dell'agenda ONU. La partecipazione di oggi è stata straordinaria e hanno risposto a questa giornata tantissime associazioni, esponenti del movimento Friday for future, docenti di tutte le Università pugliesi, del Politecnico, tantissime associazioni, i cittadini e consulte. Insomma davvero una risposta molto incoraggiante sul piano della partecipazione e quindi una conferma della bontà anche della legge pugliese sulla partecipazione approvata nel 2017".