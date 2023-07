A Piskv  il Premio “Il Gozzo” Città di Monopoli

Un altro prestigioso riconoscimento ain arte(si legge Piscu) che ha ricevuto ilgiunto alla diciottesima edizione. L'ambito riconoscimento è assegnato alle eccellenze pugliesi che si sono distinte contribuendo alla crescita della regione e dell'immagine del territorio pugliese in Italia e all'estero. La cerimonia presentata dae da, patron della manifestazione, si è svolta lo scorso 14 luglio nell'incantevole cornice di Cala Batteria. Insieme all'architettosono stati premiati: Francesco Cupertino(Rettore Politecnico di Bari), Francesco Giorgino(giornalista), Giulia Vecchio(attrice), Fiorenza Pascazio (Avvocato penalista) e Vincenzo Schettini(professore di fisica).ha ricevuto il premio per la categoria: architetto e visual artist ha trovato la sua cifra stilistica nella street art. Nel 2023 Forbes Italia lo ha collocato tra i 100 talenti "Under 30" che cambieranno la società nell' Art&Style", unico artista italiano selezionato dall' Nba per celebrare i 75 anni della lega di basket americana. Al suo attivo 50 interventi circa di street art in tutta Italia e non solo, concentrandosi principalmente su progetti di natura sportiva, culturale e riqualificazione urbana.è il titolo del lavoro realizzato da, sulla costa di Trani ai piedi del monastero di Colonna.ha voluto raccontare, attraverso colori. freschi, moderni e vibranti, la città di Trani e la sua tradizione legata ​alla pesca. La sua opera è stata realizzata sulle tavole di legno che abbelliscono il locale Versante Est, a pochi passi da un'altra struttura da poco rinata come il Trabucco, che raccoglie arte, storia e tradizione del mare. La cerimonia di premiazionesarà trasmessa alle ore 21.00 di giovedì 20 luglio e in replica alle ore 23.00 di domenica 23 luglio su Canale 7, canale 78 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata.Riproduzione@riservata