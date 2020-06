A Parma “La Sinfonia in rosso” di Kataos

Per "Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 - Esposizione Internazionale di Arte Contemporanea"

Da capitale a capitale, dal Sud al Nord, da Matera aper ilche, nonostante la pandemia del Covid-19 abbia profondamente colpito il mondo della cultura, sospendendo di colpo tutti gli eventi, riprende con slancio, creatività eattraverso una. Tra gli eventi che contraddistingueranno l'estate emiliana 2020, spiccapresso laa cura dello storico e critico d'arteed il coordinamento scientifico dei critici d'arteAl taglio del nastro dil'artista canosinache sarà presente con l'operaper tutto il mese di luglio 2020.Riprende alla grande l'attività artistica dimeglio conosciuta comedopo il lockdown vissuto interamente nella sua amata città di Canosa di Puglia. Una importante rassegna internazionale di arte contemporanea nella città emiliana che vedrà esposte 50 opere di artisti provenienti da varie parti del mondo.intitolatarappresenta una affascinante fanciulla vestita di rosso, avvolta in uno sfondo rosso cardinale, "dove le emozioni all'unisono si tingono di un colore acceso, passionale e attraente!" . La tela di dimensioni cm 100 x 80, dipinta ad olio con incremento di malte su tela, è stata già esposta anel 2019 dove è rimasta anche per tutto il periodo del lockdown. Lo sblocco di questi giorni, ha permesso il trasporto dell'opera dalla città dei Sassiper la nuova esposizione internazionale con tutte le migliori credenziali.vanta al suo attivo meritati riconoscimenti e apprezzamenti nel corso degli anni scorsi e con l'inaugurazione di domenica a Parma si auspicano tempi migliori per unadi tutto il settore artistico dopo la sosta forzata a causa della pandemia di coronavirus.