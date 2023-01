In dono la "Dea della Speranza" di Kataos

Molto emozionata e commossal'artista canosina che nella mattinata di lunedì scorso ha preso parte alla cerimonia di donazione di una sua opera al Reparto di Radioterapia dell'Ospedale "Dimiccoli" di Barletta.Conna delegazione dell'composta da(presidente)(responsabile della cultura)S'intitolal'opera di un metro per un metro, olio e malte e acrilico su tela gallery che ritrae una figura femminile. "Una dea sospesa tra la terra e il cielo, le foglie di vite, simbolo proprio della speranza che sopravvive anche alle prove più dure, la rinascita dopo la devastazione, gli occhi chiusi, il sorriso dolce appena accennato su un volto disteso e rasserenato, con le guance rimarcate come tutte le mie opere simbolo." Ha spiegatoa margine della consegna del "dono speciale", che unitamente ai lavori di filodiffusione e musicoterapia - realizzati grazie anche ai numerosi sponsor e sostenitori - sul solco del progetto di umanizzazione delle cure negli spazi ospedalieri, giunge a conclusione dell'eventodel 10 dicembre 2022, che l', ha voluto fortemente, su richiesta dei vertici della Asl Bt e della dirigente del Reparto di Radioterapia, dottoressa, sulla base delle esigenze prioritarie dei pazienti. "L'arte in tutte le sue forme è tra le più nobili cura dell'anima."Un periodo prolifico perche in un connubio tra arte e musica, ha realizzato anche la copertina della Partitura d'Orchestra dell'Operatesti e versi di, su musica delpresentata all'Auditorium "Nino Rota" deldi Bari e al Teatro Comunale "Raffaele Lembo" di Canosa di Puglia. Da diversi mesi,stansegnandoper il corso di pittura e grafica emozionale creativa presso la sede di, diretta damentre ha annunciato che alcune delle sue opere sono in partenza per il Nord Italia nell'ambito di mostre di caratura internazionale.Riproduzione@riservata