A Canosa l'assessore regionale al welfare Rosa Barone

"Il Comune di Canosa di Puglia, - spiega l'assessore alle Politiche sociali di Canosa,- in collaborazione con l'Assessorato regionale al Welfare, ARTI, CSVNET Puglia e Forum del Terzo Settore, promuove un incontro per presentare l'avviso PugliaCapitaleSociale 3.0. Allepresso il Centro Servizi Culturali di via Giuseppe Parini, l'Assessore regionale al welfareinsieme ad esperti del settore incontrerà organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni di terzo settore operanti nella Provincia di Barletta Andria Trani per fornire le opportune delucidazioni e chiarire eventuali dubbi sull'avviso.ed è diretto a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni di terzo settore e concedere contributi alle organizzazioni che hanno fronteggiato particolari difficoltà per gli effetti causati dalla pandemia globale."