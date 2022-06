Vito Malcangio ringrazierà gli abitanti di Loconia

Dopo i due comizi di ringraziamento tenuti in città la settimana scorsa da parte del neo sindaco di Canosa di Pugliaeletto al primo turno il 12 giugno 2022, è stato annunciato il terzo. Il primo cittadino di Canosa Vito Malcangio ringrazierà gli abitanti della Borgata di Loconia a partire dalle. Un'altro incontro per ribadire la vittoria importante ottenuta dalla coalizione "Patto per Canosa" composta da: Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni, Lista Malcangio Sindaco, Canosa nel Cuore, Canosa Popolare, Noi di Centro, Forza Italia, Fuori dal Comune, suffragata da 7.940 voti per Vito Malcangio, sindaco di Canosa di Puglia, con il 55,21% delle preferenze su 14.975 votanti nell' Election Day.Con il neo eletto sindacofaranno parte della maggioranza : Francesco Ventola(685 preferenze), Giovanni Matarrese (544), Mariangela Lacidogna (382), Mariangela Di Donato (337), Daniele Serlenga (316), Michele Vitrani (275),Lucia Masciulli (248), Cristina Saccinto (246) del partito di Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni; Sabino de Muro Fiocco (257), Fabio Farfalla(209) e Pasquale Prudente (217) della Lista Malcangio Sindaco; Saverio Di Nunno (302) di Canosa nel Cuore; Mariangela Malcangio(172) di Forza Italia; Nico Di Palma (252) di Canosa Popolare: Luigi Santangelo (251) di Noi di centro.