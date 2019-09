Viaggio tra i Valori e i Simboli della Repubblica

Prosegue, con un bel gioco di squadra, ildell'Definito il calendario delle prossime tappe.1.suIl 27 settembre, Domenico Garofalo della presidenza nazionale dell'ANCRI, in collaborazione con Antonio Montalbano presedente della Sezione di Matera, ha organizzato un convegno su "I Beni Culturali: Matera un faro per un nuovo impegno". L'evento si terrà a partire dalle ore 18 nell'Abbazia di San Michele Arcangelo di Montescaglioso. Dopo i saluti del Sindaco Vincenzo Zito e del presidente dell'ANCRI Tommaso Bove interverranno Vincenzo Esposito nella veste di delegato nazionale ai Beni Culturali dell'ANCRI, Marta Ragozzino direttore del Polo museale regionale della Basilicata e Lucia Latera studiosa di Abbazia San Michele Arcangelo. Seguirà una visita al patrimonio culturale di Matera, capitale della cultura europea 2019. Il Tour si concluderà il 29 settembre.2. Convegno asuPresente anche il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno. Per il prossimo sabato 5 ottobre il presidente della Sezione Foligno/Valle Umbra dell'Associazione Nazionale degli insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (ANCRI) Gianluca Insinga ha organizzato a Spoleto la I° Giornata della Legalità, che si terrà in due distinti momenti. Dalle ore 10, nell'Aula Magna della Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto, si terrà una conferenza rivolta ai docenti e alunni degli Istituti Superiori di Spoleto suDopo i saluti del Direttore dell'Istituto Maria Teresa Panone, del Sindaco di Spoleto Umberto De Augustinis., del presidente dell'ANCRI Tommaso Bove e del Vicario del Questore di Perugia Angelo Serrajotto, interverrà il prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia. A seguire sono programmati gli interventi del magistrato Pietro Calabro, fondatore e presidente della Nazionale italiana Magistrati; del Commissario Marcovalerio Cervellini della Polizia Postale e delle Comunicazioni responsabile campagne di comunicazione sui rischi e pericoli della rete per i minori; di Alberto Nobili Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano. La conferenza si concluderà con l'intervento del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno Carlo Sibilia.3. Triangolare di Calcio atra le Nazionali Magistrati, Prefetti e ANCRI. Dalle ore 15.30 allo Stadio Comunale, in via Martiri della Resistenza, si terrà un triangolare di calcio, dal titolo "Diamo un calcio all'illegalità", in cui si sfideranno le Nazionali di Calcio Magistrati, Prefetti e Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (ANCRI). Il calcio d'inizio, da parte del Sottosegretario Sibilia, del Prefetto di Perugia e del Sindaco di Spoleto, sarà preceduto dal Canto degli Italiani suonato dalla la Fanfara della Polizia di Stato. Interverranno anche Calciatori e vertici del mondo del calcio.4. Convegno nazionale asuPeril presidente della Sezione territoriale Bat Canusiumdi concerto con l'Ing Paolo Ghezzi Delegato nazionale ANCRI per la Protezione civile e l'ambiente ha organizzato un convegno nazionale suL'evento, che si terra dalle ore 8.30 presso l'sarà aperto con i saluti del presidente dell'Ancridel Sindaco di Canosa di Pugliadel Prefetto di Barletta-Andria-Tranidel Questore di Baridel presidente del Tribunale di Tranidel procuratore della Repubblica di Tranidel presidente di Confindustria Bari BAT, del Generale di DivisioneComandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza e il Vescovo della Diocesi di Andria Mons.A seguire, moderati dal giornalistade "La Gazzetta del Mezzogiorno", interverranno l'Ing.con una relazione introduttiva; il sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Trani; il Comandante del Reparto operativo aeronavale di Bari della Guardia di Finanza, colonnello; il comandante del Noe Lecce Maggiore dei Carabinieriil Consigliere regionalee il consulente in materia ambientale ingegnereQuesti 4 eventi rappresentano una tappa importante del progettoche Associazione Nazionale insigniti dell', sta portando avanti da tempo. I decorati delle cinque classi dell'OMRI, iscritti all'ANCRI sono suddivisi in 86 sezioni nazionali e 16 delegazioni estere. Gli associati operano per promuovere, a tutti i livelli e in ogni forma, i principi e i valori della Costituzione repubblicana, specialmente quelli incarnati nei simboli nazionali di cui il sodalizio divulga la conoscenza storica, la portata ideale, la tutela del decoro. L'ha avviato, a livello nazionale e locale, due importanti progetti –» – che intendono far conoscere, soprattutto al mondo della scuola, le idealità storiche ed etiche che formano i pilastri della nostra democrazia: la libertà personale, la tutela della salute, il diritto al lavoro, l'uguaglianza davanti alla legge, la pari dignità sociale, il pluralismo, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, la sicurezza e via dicendo.Fra le più recenti iniziative si conoscono la sostituzione delle bandiere logore negli istituti scolastici e nelle sedi comunali, la celebrazione della Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera insieme con il CNR di Pisa, la Giornata delle vittime del terrorismo celebrata in Questura a Roma con le Associazioni vittime del terrorismo, il convegno svoltosi nel Salone dei Cinquecento di Firenze in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, promosso insieme con l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism); l'incontro-dibattito sulla prevenzione dei disastri ambientali che ha visto la partecipazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile,incontri tematici a Pisa, Bologna, Ferrara e Lecce su "Unità d'Italia e dei simboli nella Costituzione". Due incontri in particolare, seppure in contesti diversi, hanno premiato l'impegno e la passione civile degli associati con un notevole risalto anche mediatico. Protagonista assoluto il nostro inno, che è stato "svelato" musicalmente il 13 gennaio nell'Aula di Montecitorio e il 4 giugno nel ritiro della Nazionale di calcio a Coverciano, con la partecipazione, fra gli altri, della Banda della Polizia di Stato.