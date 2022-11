Cosimo Sciannamea rieletto alla presidenza dell’ANCRI BAT “CANUSIUM”

Una cerimonia sobria e partecipata ha caratterizzato l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche dellche ha avuto luogo apresso la sede distorico sodalizio di mutuo soccorso. Il canto dell'inno di Mameli e la presentazione ufficiale della Bandiera dell', tra i momenti salienti e suggestivi della cerimonia dello scorso 17 novembre, introdotti dagli interventi di saluto tra gli altri, del sindaco di Bisceglie, dell'assessoredel Presidente 'Roma Intangibile'e dal consigliereche ha anche cantato nel finale.Per l'sono stati eletti:, Vice Presidente CommendatoreConsiglieri Cav., Cav.Cav., Cav.e Cav.«Al Presidente dell'ANCRI BAT 'CANUSIUM' ed ai componenti tutti del Direttivo le più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro per le future attività.» Ha espresso ilche su delega del Presidente Nazionale ANCRI, ha avuto, quale referente ANCRI per la Puglia, "il piacere e l'onore di presiedere" l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche dell'Excursus sulle tappe più significative, per il periodo dal 3 febbraio 2017 fino al 16 novembre 2022, dell' ANCRI BAT 'CANUSIUM' presieduto dal neo Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, Cosimo Sciannamea, rieletto per il prossimo quadriennio.L'è impegnata a rafforzare e trasmettere ai cittadini e alle nuove generazioni i valori e i principi della costituzione repubblicana ed a promuovere una pubblica riflessione sui simboli ufficiali fondativi della storia italiana. «Essere dell'ANCRI significa continuare a essere degni del privilegio ricevuto e iterare quell'insieme di comportamenti, principi e valori morali, per poter trasmettere ai nostri giovani quei sentimenti di fedeltà alle Istituzioni, di rispetto per le leggi e d'amore per la Patria, che da sempre ci animano.» Ha ribadito ilche è stato elogiato dal sindaco di Bisceglie«con il senso civico e autentica passione gratifica attraverso il suo impegno i valori morali ed i principi della nostra terra» Gli applausi per il nuovo direttivo, le foto di rito e un momento conviviale ha suggellato la cerimonia elettiva a testimonianza di un sodalizio unito e coeso proiettato verso nuovi traguardi incentrati su profondi principi etici e morali e sui simboli della Repubblica Italiana.Riproduzione@riservata