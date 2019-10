La Via dei Sensi incanta i turisti

Sapori autentici, profumi inebrianti e panorami mozzafiato hanno caratterizzato lala scorsa domenica . Il tour ha intrecciato archeologia ed enogastromia in un coinvolgente percorso sensoriale ed esperienziale. Il "viaggio" alla scoperta del sapore e del sapere è iniziato dal, dove, le guidehanno riportato i partecipanti indietro nei fasti della gloriosa Canusium. Successivamente, presso, il mastro fornaioha deliziato il palato dei presenti con i prodotti più genuini della nostra amata terra: pane e olio. Per l'occasione è stato servito ai "viaggiatori del gusto", il tipico pane a prosciutto, appena sfornato, ricoperto d'olio appena molito. Accompagnati da, gli intervenuti hanno osservato tutte le fasi del processo di produzione delle verdi olive dei maestosi alberi secolari: dalla raccolta alla molitura. Come terza tappa la, dove il profumo inebriante del mosto ha avvolto i visitatori , tra le visite in bottaia e nel vigneto, degustando un buon calice di vino, accompagnati dai giovani intraprendenti. Una delizia per il palato e per la vista con il moscato di Puglia e le enormi distese verdi, puntellate dalle svariate piante aromatiche. Difatti, la struttura è situata a cavallo di due paesaggi, l'Alta Murgia e la Valle dell'Ofanto, in un ambiente rurale caratterizzato da colline dolci, creste rocciose e vegetazione arborea e erbacea spontanea: pero selvatico, mandorlo, ferula, asparagina e asfodelo. Nel pomeriggio il "viaggio" si è concluso con la visita di, in particolare presso la, situata al termine di una vallata, dove anticamente scorreva un fiumiciattolo e presso ilcon la mostraIl percorso sensoriale, alla sua prima edizione, ha riscosso un notevole successo di presenze e di gradimento, difatti, lariproporranno il tour esperienziale il prossimo 10 novembre, con nuove tappe e nuovi percorsi che coinvolgeranno i cinque sensi. Per informazioni è possibile contattare la seguente utenza telefonicaattiva per ricevere ulteriori dettagli.