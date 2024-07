Verso la XXV Edizione del Premio Diomede: i nomi dei vincitori

Grande attesa per lache si svolgerà sabato 13presso il Sagrato della Cattedrale San Sabino, mentre il Comitato Premio Diomede, presieduto daefinito l'elenco dei premiati per l'anno 2024. Il(al personaggio vivente, originario o da sempre residente a Canosa), sarà consegnato alla dottoressache lavora per la Commissione Oceanografica Intergovernativa (IOC) dell'UNESCO dove coordina un programma globale di educazione all'oceano e la componente educativa del Decennio delle Nazioni Unite sulle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile.ha conseguito un dottorato di ricerca in analisi e governance per lo sviluppo sostenibile presso la Scuola Superiore di Studi Avanzati di Venezia (SSAV) con specializzazione in Scienze Ambientali Marine, governance marina, educazione scientifica e comunicazione.Il(Larino(CB) 8/1/1924- Canosa 17/11/2012), docente, dirigente scolastico ed ex sindaco di Canosa. Il professore, in vita si è distinto per le sue non comuni capacità culturali e politiche, l'operosità e la dinamicità, fortemente votato al miglioramento della realtà locale e scolastica. Per la comunità canosina e non solo è stato una figura importante e di prestigio che ha ricoperto diversi incarichi istituzionali nella società: da consigliere comunale, assessore e poi sindaco DC dal 1962 al 1964. Nella scuola per 45 anni: docente di lingua e letteratura francese, preside del Liceo Scientifico "E. Fermi" di Canosa e del Liceo Scientifico "Albert Einstein" di Cerignola fino al 1994, quando settantenne lasciò l'incarico dopo aver promosso egregiamente il rinnovamento metodologico didattico attraverso la sperimentazione, un precursore delle attuali riforme della scuola innovativa nella società del terzo millennio.Ilsarà consegnato al- Managing Director di Allianz Global Investor.i èaureato in Scienze Economiche e Bancarie presso l'Università degli Studi di Siena, con Specializzazione in Finanza presso SDA Bocconi e master in dirigenza bancaria presso la S&F Consulting di Roma. E' Docente accreditato European Financial Planning Association che ha conseguito oltre 20 anni di esperienza nei mercati finanziari, ricoprendo ruoli di responsabilità presso gruppi bancari nazionali ed asset manager internazionali.Direttore scientifico delle indagini archeologiche presso la necropoli di Pietra Caduta a Canosa di Puglia. Ha conseguito: Laurea Magistrale in Archeologia con la tesi in Archeologia e storia dell'arte greca e romana dal titolo 'Indagini archeologiche nell'area del teatro Lembo: analisi stratigrafica e materiali ceramici'; Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali. Tesi in Storia Medievale dal titolo 'Viaggi e strutture viarie nella Puglia medievale'. Il Diploma di Specializzazione in Beni Archeologici. Tesi in Archeologia e storia dell'arte greca e romana dal titolo 'I contenitori da trasporto dalle terme del foro di Egnazia'. Ha vinto il premio 'Attilio Stazio' promosso in occasione della XIV Edizione del Premio Internazionale 'Satyrion per l'archeologia'.ssegnista di ricerca su: "Il complesso catacombale paleocristiano di Canosa di Puglia nel contesto territoriale: analisi, documentazione, valorizzazione".Ha conseguito la Laurea Magistrale in archeologia, presso l'università degli studi "Aldo Moro" di Bari con la tesi in: "Sistemi analitici integrati per la ricostruzione del paesaggio antico: il complesso cimiteriale in località Lamapopoli a Canosa di Puglia (BT)"110/110 cum laude. Ha conseguito lapresso l'Università degli Studi di Bari, con una tesi innella quale ha realizzato l'analisi degli elementi lapidei rinvenuti nell'area del tempio di Giove Toro a Canosa di Puglia, formulando un'ipotesi ricostruttiva dei rivestimenti del tempio e rintracciando i percorsi commerciali che interessavano la città nel periodo imperiale.Nel 2019 ha vinto il Premio "Ovidio Gallo" con conferimento di una borsa di studio, per la tesi di laurea: La decorazione in marmo del complesso di Giove Toro a Canosa, rilasciato dall'Università della Terza Età "Ovidio Gallo".antante, attore, musical performer, vocal-coach. Diplomato presso "MTS Musical The School" di Simone Nardini, consegue nel 2017 il Master FLCM in Music Performance della "West London University" per poi proseguire il suo percorso di studi in didattica del canto moderno presso il "VMS" di Loretta Martinez a Milano. Dal 2015, è entrato a far parte come "Elica Marinetti" nel celebre trio vocale swing en-travesti "Le Sorelle Marinetti" vantando esperienze sul palco di notevole rilievo nazionale." di, panettiere con l'hobby della recitazione e del vernacolo teatrale, attraverso la sua verve artistica dedicata al dialetto, ad usi e tradizioni tipiche del territorio, diffusa mediante video e messaggi quotidiani molto seguiti anche sui social.che alcuni documenti storici fanno risalire al 1861, anno di fondazione, composta da 23 elementi sotto la direzione del Maestro Antonio Tonti. Nel 2011, la banda è stata insignita del riconoscimento di "Gruppo di musica popolare e amatoriale di interesse comunale" nell'ambito delle manifestazioni del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia. La banda canosina, ritenuta una delle più importanti del territorio pugliese, si è sempre distinta per l'intonazione degli strumenti e il rigore nel presentarsi al pubblico., costituitasi nel 2016 per intraprendere e sostenere progetti sostenibili ed innovativi nell'agro di Canosa e non solo. Nel corso degli anni hanno realizzato, tra l'altro, impianti serricoli dediti alla produzione di giovani piante per l'orticoltura professionale. Sta attuando processi di innovazione attraverso l'applicazione di tecnologie per l'delle coltivazioni,Lache gode del patrocinio della Regione Puglia, della Provincia Barletta Andria Trani, del Comune di Canosa di Puglia e della collaborazione dell'I.I.S.S. "Lèontine e Giuseppe De Nittis", sarà presentata dadi RadioNorba con un cast di artisti di eccezione: la cantante e conduttrice televisival'attore. La direzione artistica della cerimonia di consegna del Premio Diomede è a curaLa manifestazione è aperta al pubblico con posti a sedere.