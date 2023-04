Verità e giustizia sulla morte di Giuseppe Lenoci

Da Nord a Sud, dalle Marche alla Puglia, da Monte Urano a, alledicentinaia di palloncini bianchi saranno lanciati in cielolo studente 16enne deceduto in un incidente stradale avvenuto a Serra de' Conti (Ancona) mentre era impegnato in un progetto di alternanza scuola-lavoro. Una data significativa ilFiglio di genitori originari di Canosa di Puglia,abitava con la famiglia a Monte Urano, in provincia di Fermo. Nella mattina delil giovane studente perse la vita mentre viaggiava su un mezzo dell'azienda titolare del progetto di alternanza, a circa 100 chilometri da casa. In più occasioni ed in questi giorni con un video sui social,Nel febbraio scorso, la Procura ha notificato un avviso di conclusione delle indagini per omicidio stradale all'autista del mezzo sul quale viaggiava lo studente Giuseppe Lenoci. L'uomo alla guida del mezzo che si schiantò contro un albero è un operaio dipendente della ditta di termoidraulica dovesi stava formando come operaio specializzato. "A Giuseppe è stato negato il traguardo dei 18 anni a causa di una tragedia che si sarebbe potuta e dovuta evitare, verificatasi per cause ancora da chiarire". Lai invita le comunità delle Marche e pugliesi ad unirsi all'iniziativa, come le altre svoltesi nei mesi scorsi,prematuramente scomparso, e mantenere i riflettori accesi sulla tragica vicenda, in attesa della verità sull'accaduto.Riproduzione@riservata