Nel ricordo di Giuseppe Lenoci

A due anni dalla tragica scomparsa dimorto durante uno stage di alternanza scuola–lavoro ad appena 16 anni, ma anche inl'ANMIL insieme ai familiari di Giuseppe e in collaborazione con le massime Istituzioni del territorio fermano, hanno voluto promuovere, il 14 febbraio a Monte Urano (Fermo), una giornata all'insegna del ricordo e della riflessione collettiva. Il programma prevede allelo(in Via Ungheria 6, a Monte Urano), antistante il campo di calcio dove Giuseppe era solito organizzare partite con i suoi amici. Insieme agli stretti familiari di Giuseppe, hanno confermato la loro presenzaSindaco di Monte Urano,Viceprefetto di Fermo,Assessore al Lavoro della Regione Marche,Presidente ANMIL Marche e Fermo, e per l'INAIL il Responsabile della sede di Fermoe la funzionaria socio educativa. Alle oresarà celebrata unapresso la Chiesa di San Michele Arcangelo a Monte Urano.risiedeva con la famiglia a Monte Urano e la sua vicenda ha scosso fortemente il Paese per l'inaccettabile e assurda circostanza che gli ha tolto la vita, gettando nel dolore più lacerante i suoi genitori e la sua famiglia. Il giovane studente rimase vittima di un incidente stradale a Serra de' Conti in provincia di Ancona, mentre era in auto con un dipendente della ditta termoidraulica presso la quale stava svolgendo lo stage.che da 80 anni tutela e rappresenta le vittime di incidenti sul lavoro e i loro familiari, battendosi allo stesso tempo perè molto vicina alla famiglia di Giuseppe che da quel terribile giorno lotta per ottenere giustizia e per onorare il suo ricordo. Nella stessa giornata, allesi terrà un incontro di gruppi studenteschi e rappresentanze sindacali in Piazza del Popolo, a Fermo, per rivendicare maggiore attenzione alla sicurezza degli studenti impegnati nei PCTO.