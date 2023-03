Una panchina bianca in memoria di Giuseppe Lenoci

Commozione e sentita partecipazione alla cerimonia di inaugurazione di unache si è svolta nella mattinata dello scorso 7 marzo ain provincia di Fermo nelle Marche. L'iniziativa è stata promossa ed organizzata dall') die sostenuta dalla amministrazione comunale diper commemorare e ricordare le vittime degli incidenti mortali sul lavoro, le cosiddette, in particolare la, deceduto all'età di 16 anni in un incidente stradale nel 2022, durante uno stage di alternanza scuola-lavoro presso una ditta di termoidraulica del fermano. Insieme alle autorità, tra le quali il sindaco di Monte Uranoil Presidente di ANMIL Marche,i genitori di Giuseppe Lenoci, entrambi di Canosa e lache sentitamente ha ringraziato tutti gli intervenuti per la vicinanza e la solidarietà alla famiglia che piange un figlio perso prematuramente ed attende ancora risposte ad un anno da quella tragica vicenda. Significativa la targa apposta sulla panchina, con una citazione di Sergio Mustica, consulente di ANMIL :Purtroppo, il fenomeno degli infortuni e delle morti sul lavoro, accompagna tragicamente lo sviluppo di molti Paesi europei, compresa l'Italia. Per molti anni, la mancata prevenzione nel settore della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e gli effetti da essa derivanti, cioè morti, malattie e infortuni, sono andati di pari passo con la crescita economica e industriale europea. Per tale ragione, agli elevati livelli di benessere e qualità della vita raggiunti dai cittadini dell'Unione Europea, continua a contrapporsi il perpetrarsi nel tempo del. Per arginare la piaga delle morti bianche serve focalizzare l'attenzione sulla prevenzione, informazione e addestramento del personale mentre si è in attesa dellacon maggiore attenzione alla tutela della sicurezza degli studenti che accedono presso le imprese, informando gli stessi sui loro diritti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso la formazione generale e la conoscenza dei doveri vigenti.Riproduzione@riservata