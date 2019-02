Van Gogh tra dramma e passione

Tra gli eventi che hanno caratterizzato la fine del 2018 e gli inizi del 2019 spicca la mostrache ha inaugurato il nuovoin contemporanea con la festa di San Nicola, lo scorso 6 dicembre. Oltre 50 mila spettatori hanno già assistito allo spettacolo" , un modo innovativo di approcciare l'arte, attraverso gigantesche proiezioni, che portano girasoli e notti stellate sui muri, sulle colonne, sui pavimenti, Il tutto accompagnato da un sottofondo di musica classica, con brani di Vivaldi, Lalo, Schubert, Bach, Saint-Saëns, Debussy, Tchaikowskij e Handel. L'itinerario segue quello creativo del pittore olandese, soffermandosi con particolare cura sul decennio che va dal 1880 al 1890, durante il qualeviaggiò da Parigi a Saint-Rémy fino ad Auvers-sur-Oise.a mostra si sviluppa come un viaggio nei luoghi diventati fonti di ispirazione per le opere più celebri die consente al visitatore di immergersi in un ambiente illuminato dalle immagini del grande maestro, mostrate in maniera nitida e reale per coinvolgere emotivamente il visitatore e farlo sentire totalmente inserito nel contesto delle opere. Tale risultato è ottenuto grazie allache raccoglie oltre 3mila immagini dellee per la prima volta, le mostra in grandi dimensioni, su superfici appositamente realizzate per restituire un'esperienza unica nel mondo dell'arte, tramite l'utilizzo di 50 proiettori ad alta definizione.nell'ambito degli incontri culturali organizzati dall'disi parlerà dicon l'intervento del dottorin programma alleUn altro happening da non perdere, dedicato all'arte diche ha influenzato fortemente il XX secolo, "tipica e drammatica espressione del crescente contrasto tra il mondo interno e il mondo esterno, tra spiritualità e realtà oggettiva". Nella presentazione della serata, il presidente dell'U.T.E.ha rinnovato l'invito a partecipare al prossimo incontro ricordando che è ancora aperto ilper una Tesi di laurea, teso a valorizzare l'immagine storica e culturale di Canosa attraverso una scrupolosa ricerca di documentazione sviluppata da studi su Archivi di Stato e reperti archeologici del territorio.