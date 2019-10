Niente zucche, mostri, o teschi, ma volti di Santi:. Per il cristiano ogni giorno è festa, perché crede che. Usa la testa e non la zucca. Usa il cuore e non "". Usa la misericordia e non il dolcetto o il vestito tenebroso. Perchè celebrare una "" che non appartiene alla cultura italiana? Solo perché gli altri lo fanno, "allora lo faccio pure io". I bambini hanno bisogno di esserevestendoli da mostri, zucche, zombi etc. Uno spreco di soldi dove lucrano lee si perde il gusto del sacro e del bello della vita. ", e andiamo contro la cultura della morte, ma promuoviamo la vita e la bellezza della fede". Dal nord al Sud Italia, i cattolici e le comunità parrocchiali organizzano e propongono iniziative, per la notte tra il 31 ottobre e l'1 novembre, affinché venga vissuta e celebrata comee non della tradizionale simbologia dell'occulto proveniente dagli Usa. Ala, guidata dahanno organizzato, insieme ai catechisti, laper grandi e piccini, animata con giochi, balli di gruppo e tante altre sorprese che si terrà a partire dalledipresso il salone parrocchiale. Inoltre, pop corn e zucchero filato per tutti pressoa cura di "Giocolandia". L'ingresso è gratuito.