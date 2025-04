Uova solidali per i dipendenti

La Farmalabor scende in campo per una iniziativa di beneficenza e prevenzione. Il Presidente e Ceo dell'azienda farmaceutica di Canosa di Puglia,ha, infatti, deciso di regalare agli oltre cento dipendenti un uovo di Pasqua solidale, aderendo alla campagna dellaLa onlus si occupa di supporto alle persone bisognose nella lotta contro il tumore e di informazione e sensibilizzazione alla prevenzione, ma anche di organizzare attività culturali ed eventi sociali e ricreativi sempre con lo scopo di raccogliere fondi per contribuire a migliorare i servizi sul territorio. In vista della Pasqua, l'ente benefico ha scelto di contribuire alla ricerca per sviluppare e analizzare trattamenti adatti alla prevenzione promossa dall'proprio tramite la distribuzione di vendita di uova di cioccolato solidali. Il ricavato delle vendite sarà destinato al reparto oncologico dell'ospedale "affinché tutti possano avere la possibilità di curarsi, anche chi non potrà permettersi di spostarsi in città lontane", spiega la presidenteche, da anni, porta avanti moltissimi progetti tra cuiche ha già permesso l'acquisto di una casco per la chemioterapia per l'ospedale Oncologico di Bari Giovanni Paolo II."La Pasqua è una festa. Per alcuni, però, potrebbe essere un momento non particolarmente spensierato, per questo abbiamo deciso di sposare questa iniziativa donando a tutti i centotrenta dipendenti un vero simbolo di speranza. E' la prova che impresa e mondo non profit possono coesistere e, anzi, lavorare insieme per iniziative comuni." Ha dettoche, con la Farmalabor, azienda leader nel settore delle materie prime, si occupa anche di studi di ricerca scientifica e che, dal 2023, ha fatto della sua impresa una benefit corporation, ovvero una delle 200 realtà imprenditoriali italiane concretamente impegnate a conciliare l'economia e il profitto con l'etica, la sostenibilità e il benessere del territorio sul quale insiste. "Il coinvolgimento delle imprese rappresenta una grande opportunità per il Terzo Settore - ha concluso anche nella sua veste di- Mi auguro che tante aziende facciano altrettanto e si affidino ad associazioni che si occupano di solidarietà.".