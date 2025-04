Alla Farmalabor il Cosmofarma Awards,

La Farmalabor trionfa alla fiera. Durante la fiera di settore dall'11 al 13 aprile a Bologna sono stati assegnati ipremi che valorizzano chi si è distinto per particolari aspetti legati al proprio business o prodotto o al modo di svolgere la professione farmaceutica. Nella categoria Innovation&Research Awards, dedicata alle aziende che hanno progettato e realizzato prodotti o servizi particolarmente innovativi per il mondo della farmacia, l'azienda leader nel settore delle materie prime basata a Canosa di Puglia (BAT) ha vinto per ilcon le sue basi per la galenica pediatrica.E' la motivazione che si legge sul premio assegnato da una giuria composta da un panel di esperti. Nello specifico, si tratta di basi pronte per gelatine, caramelle e lollipop. Le forme e le dimensioni del prodotto finito risultano più idonee a far superare problemi legati alla deglutizione o al cattivo sapore e odore del principio attivo da assumere. "Abbiamo pensato a come migliorare l'esperienza non sempre positiva di dover assumere un farmaco per un piccolo paziente- ha spiegatoResponsabile Ricerca & Sviluppo e Responsabile del Centro Ricerche di Farmalabor - in particolare, è stato studiato un apposito kit di 'stampi' che permette di confezionare caramelle gommose e lecca lecca, inserendoli direttamente all'interno di blister. Il risultato è quello di un netto miglioramento nell'atteggiamento dei piccoli pazienti verso la terapia".Le applicazioni dell'innovazione avranno anche un impatto sulla galenica veterinaria, dove pure possono riscontrarsi difficoltà nell'assunzione del farmaco. "Grandissima soddisfazione" è il commento di, Ceo e fondatore dell'azienda che ha come core-business la preparazione di medicinali a beneficio di pazienti con malattie rare o in tutte le condizioni che non permettono di trattare la patologia con soluzioni farmaceutiche standard ma che richiedono delle preparazioni personalizzate, come nel caso dei neonati. I Cosmofarma Awards vengono assegnati ogni anno, dal 2015, durante la tre giorni della Cosmofarma Exhibition. Laaveva 'portato a casa' un riconoscimento anche l'anno scorso quando, per la categoria Woman In Pharma, Viviana di Palma, Responsabile business unit Galenica e Cannabis Medicinale, era arrivata nella terna dei vincitori.