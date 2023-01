In memoria di Michele Ficarazzo

Commozione ed emozioni alla cerimonia di donazione alladi due opere in memoria diche stamani ha avuto luogo presso ilPer l'occasione sono intervenute le autorità civili e religiose tra le quali: il dottorper gli onori di casa ed i ringraziamenti rivolti alla famiglia del compianto; il sindaco di Canosa,; l'assessore alla cultura; il direttore del dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia,; il Direttore dei Museo dei Vescovi,; il curatore del Museo dei Vescovi,La donazione alla Farmalabor riguarda due tele dell'artistache si intitolano(Olio su tela 80x100) e(Olio su tela 80x100) e saranno collocate all'interno delLe nature morte rappresentate con una decisa impronta realistica arricchiranno la collezione artistica del Centro Studi e Ricerche della Farmalabor, regalando una piacevolissima finestra sul mondo dell'arte di, artista andriese scomparso prematuramente nel 2006, a soli 31 anni. L'indimenticabileaveva un incondizionato amore per l'arte ed una particolare passione per la pittura. Prediligeva le rappresentazioni di nature morte, ritratti e paesaggi del territorio pugliese. Un giovane artista che coltivava ambiziosi progetti per il suo futuro, spezzati dall'improvvisa malattia che non gli ha permesso di realizzare tutti i suoi sogni. Per questo il papà,, sostenuto dalla famiglia, ha deciso di intraprendere una missione, quella di divulgare l'arte di Michele. Con impegno, dedizione e soprattutto tanto amoreha deciso di donare alcune opere a vari enti e, rendendo fruibile la sua arte, offre la possibilità alle tele del figlio Michele di "rivivere" ed essere conosciute e apprezzate.La firma dell'atto trae il dottorllaha sancito la donazione cui ha fatto seguito la consegna di una targa alla famiglia di«La particolarità dell'artista è di non essere limitato dal tempo, perché la sua arte parla a tutte le epoche». Come evocato daMentre,in uno dei suoi interventi sulla bellezza delle opereha ricordato anche il visionario«Questa fabbrica si è elevata, nell'idea dell'architetto, in rispetto della bellezza dei luoghi e affinché la bellezza fosse di conforto nel lavoro di ogni giorno».In questa cerimonia sobria si è ricordata la memoria diattraverso la bellezza della sua arte declinata nell', nelle, nelleche continuano a vivere e parlare, destando stupore ed ammirazione nella comunità.Riproduzione@riservataFoto a cura di