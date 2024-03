Trasformare le lance in falci. La politica come risoluzione dei conflitti

In prossimità della celebrazione della Pasqua, l'dellain collaborazione con il Forum di Formazione all'Impegno Sociale e Politica, l'Azione Cattolica diocesana, il Presidio di Libera "R. Fonte", la Scuola di Formazione Socio-Polita di Minervino Murge, l'AGESCI, L'UCID, l'Associazione Cercasi un Fine, il MEIC diocesano, organizza un momento di spiritualità dedicato agli amministratori locali dei tre Comuni della Diocesi di Andria: Andria;e Minervino Murge. Il momento di spiritualità:si svolgerà, a«Come ha dichiarato Mons. Luigi Mansi - ricordaresponsabile dell'Ufficio Pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del creato - scrivendo agli stessi amministratori e invitandoli all'appuntamento: "Ritengo infatti importante, perNell'enciclica Fratelli tutti, Papa Francesco ribadisce che:(256). Purtroppo, "la guerra è la negazione di tutti i diritti e una drammatica aggressione all'ambiente. Se si vuole un autentico sviluppo umano integrale per tutti, occorre proseguire senza stancarsi nell'impegno di evitare la guerra tra le nazioni e tra i popoli" (257).-concludea questo momento di spiritualità, occasione di forte riflessione e di sostegno al loro compito così alto e delicato, è rivolto ai Sindaci; agli Assessori; ai Consiglieri e ai Dirigenti dei tre Comuni della Diocesi di Andria».sabato 23 marzo 2024, Canosa di Pugliapresso il, Via Piano San Giovanniore 9:30: Accoglienzaore 10:00: Riflessione a cura del, Antropologoore 10:45: Silenzio e riflessione personaleore 11:10: Gruppi di confrontoore 12:00: Preghiera, presso il Battistero di San Giovanni, guidata da