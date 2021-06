Il Sindaco di Canosa di Puglia,ha inviato un messaggio di felicitazioni alnuovo Direttore della Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (TELEDIFE): """Apprendo con grande orgoglio della Sua nomina alla guida della Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate della Difesa. E' un onore per la nostra comunità il raggiungimento di un incarico così prestigioso a coronamento di una carriera di grande prestigio in un settore in cui l'Italia ha sempre visto in primo piano i suoi uomini migliori. Nel porgerLe i sentimenti di augurio miei e di tutta la Città di Canosa di Puglia che mi onoro di rappresentare, auspico di poterLa incontrare personalmente.""""E' canosino il(classe 1960) che fa parte delÈ entrato nel ruolo normale degli Ufficiali del Corpo Tecnico dell'Esercito come vincitore del Concorso nel 1983. Si è laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino nel 1986 .Ha prestato servizio nell'area tecnico –industriale dell'Esercito Italiano dal 1987 al 1999. A Roma, ha frequentato l'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze nel biennio 1999.2000. Ha prestato servizio presso lo Stato Maggiore dell'Esercito fino al 2006. Nel 2001, per quattro mesi ha prestato servizio presso il Comando Nato di Sarajevo. Nel 2006 è stato assegnato al Comando Alleato per la trasformazione della NATO a Norfolk nel Commonwealth della Virginia (USA). Nel 2008, da Colonnello ha prestato servizio presso la Direzione Armamenti Terrestri ed è stato Capo Ufficio Tecnico della Direzione del Programma "Programma "Forza NEC". Nel 2014 promosso Generale di Brigata è stato a capo del Secondo Reparto di Terrarm. Nel 2019, ilha assunto ilun Comando intermedio del Comando Logistico alle cui dipendenze sono posti i due Centri di sperimentazione: il Centro Tecnico Logistico Interforze NBC (CETLI NBC) di Civitavecchia e il Centro Polifunzionale di Sperimentazione (CEPOLISPE) di Montelibretti. Lo scorso 28 maggio, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, ha deliberato il conferimento delle funzioni di