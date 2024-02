Truffa online : falsi investimenti finanziari attraverso piattaforme di trading online

Oscurati 473 siti web, account e annunci pubblicitari che promuovevano falsi investimenti finanziari attraverso piattaforme di trading online. Ihanno individuato un gruppo di truffatori che sfruttavano indebitamente il marchio di ENI s.p.a. e l'immagine del suo amministratore delegato, per indurre gli utenti a credere nella serietà degli investimenti proposti. In molti casi,In questo caso, le immagini artefatte venivano utilizzate per far credere che l'amministratore delegato di ENI promuovesse tali investimenti, in realtà inesistenti. Grazie ad una approfondita attività di indagine, svolta con la collaborazione di Security di ENI, gliGli accertamenti, inoltre, hanno consentito di identificare alcuni individui coinvolti nella successiva fase di monetizzazione delle risorse illecitamente ottenute dalla truffa.. Con lo scopo di prevenire e contrastare questa tipologia di reato che alimenta anche il riciclaggio, l'evasione fiscale e l'abusivismo finanziario, laPrima di effettuare qualsiasi investimento, è importante: diffidare delle offerte di investimenti online che promettono immediati ed elevatissimi guadagni. Non fidarsi delle pubblicità di investimenti che utilizzano loghi di istituzioni o aziende o immagini di personaggi noti: servono a rendere credibile il raggiro. Verificare che chi propone l'investimento sia autorizzato a farlo. Controllare che la società o l'intermediario finanziario siano registrati presso la Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), e verificare eventuali "alert" presenti sul sito. Prediligere società operanti nell'Unione Europea, in quanto fino ad ora, nessuna società o piattaforma di trading extraeuropea risulta autorizzata ad operare nel nostro Paese. Assicurarsi che la società o piattaforma abbia una regolare partita IVA e una sede legale esistente.È infatti prevista l'immediata attivazione dei canali di Cooperazione internazionale di Polizia con la richiesta del blocco urgente delle somme versate e l'effettuazione di accertamenti sui flussi finanziari, che normalmente sono destinati all'estero.