Canosa: Anziana derubata in casa da falsi amici del figlio

Anziani ancora nel mirino di malviventi a, dove nel pomeriggio odierno una pensionata ha subìto un raggiro attraverso una telefonata ingannevole per farsi aprire il portone, fingendosi amici del figlio della stessa fuori casa al momento. I due malviventi "robusti, uno abbastanza alto, l'altro stempiato, biondino, occhi chiari" una volta entrati nella casa della signora alla periferia di Canosa, l'hanno spintonata facendola cadere a terra e a più riprese hanno chiesto soldi e cassaforte. In poco tempo hanno rovistato dappertutto e portato via effetti personali e documenti importanti della famiglia. Appena rientrato il figlioè stata sporta denuncia ai carabinieri intervenuti in loco per gli accertamenti del caso. Le truffe agli anziani sono una vera e propria piaga contro cui l'Arma dei Carabinieri sta combattendo anche attraverso campagne di prevenzione e sensibilizzazione mediante consigli pratici su come difendersi dai malviventi. Le truffe sono un fenomeno molto diffuso e prendono di mira soprattutto le persone fragili o anziane, lasciando in loro dei segni indelebili. Oltre al danno economico e al trauma psicologico dell'invasione del proprio spazio, le vittime subiscono, infatti, anche il senso di colpa di essere stati raggirati. I truffatori approfittano proprio della sensibilità emotiva e della fragilità fisica degli anziani per conquistarne la fiducia, con i metodi più disparati.