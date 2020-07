«Ti "Fermi" e... racconti»

Tra le novità letterarie della prima parte dell'anno 2020 spicca l'eBook in formato Kindle intitolatoper laa cura diNel libro, anche in versione cartacea, un insieme di voci, di emozioni, di sensazioni e sentimenti, l'urlo degli adolescenti troppo spesso inascoltato, la forza della gioventù che ambisce a un futuro migliore, attraverso la dimostrazione di quanta voglia di fare hanno questi ragazzi, "se solo gli dessimo una chance". Vastità dei temi e profondità delle riflessioni nei 25 racconti di autori giovanissimi del: Sara Catalano, Laura Acquaviva,Giorgia Dargenio, Sara Di Nunno, Rime Kanoun, Chiara Masotina, Leonardo Mazza, Alessia Lamanuzzi, Alessia Mantovano, Rossella Tisci,Flavia Mazzarella, Mariangela Matarrese,Giorgia Metta, Simona Murante, Giovanna Paciolla, Maura Rella, Michele Pinnelli, Eleonora Papagna, Laura Scaringella e Mariangela Dalessandro.Per la prima volta i giovanissimisaranno ospiti dell'che si terrà a partire dalleluglio sulle, sede della Pro-Loco Unpli di Canosa di Puglia. L'evento rientra nell'ambito della rassegna del", che è stato annullato a causa dell''emergenza Covid-19. «una raccolta di racconti scritti durante la frequentazione del PON sulla scrittura creativa tenuto dai professoricoadiuvati dall'autore canosinoche ha curato poi la stesura del libro. Gli organizzatori riferiscono che sarà una serata "all'insegna della cultura, ma anche dell'intrattenimento, per i tanti talenti che i nostri giovani sono in grado di esprimere. Non fate mancare l'affetto della comunità cittadina alle nuove generazioni su cui è riposto il nostro futuro". Le tematiche affrontate variano dall'amicizia alla solitudine dei rapporti familiari, dalla fatalità del destino allo struggimento di un ricordo, tutte che toccano le corde dell'umano sentimento.