Canosa: Presentazione “DauniX” - la meravigliosa storia dei Dauni

ell'ambito della valorizzazione dei musei e delle attività connesse alla conoscenza del patrimonio culturale diffuso sul territorio pugliese, l', al lavoro con l'obiettivo generale di coinvolgere un pubblico il più ampio possibile per avvicinarlo all'uso consapevole, alla fruizione e alla conoscenza dei beni culturali, degli istituti e dei luoghi della cultura, con specifico riferimento ai Musei, attraverso la realizzazione di progetti ed iniziative dedicati,, la pubblicazione digitale elaborata nell'ambito del progetto "" finanziato con l'Avviso Pubblico della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura "".Le presentazioni si terranno nelle sedi dei Poli Bibliomuseali delle due province pugliesi interessate:-Foggia il 21 gennaio alle ore 11,00 presso l'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Notarangelo-Rosati Giannone-Masi in via Sbano, n. 5è lo strumento analogico che permette di comunicare con il mondo digitale senza dimenticare gli strumenti educativi e didattici più importanti come il libro, la fotografia, i musei e le esperienze dirette con gli oggetti della storia.è il risultato di un lungo lavoro di intreccio di narrazioni e luoghi, svolto da un autorevole partenariato: la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio province BAT e FG, la Direzione Nazionale Musei con il Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia, il Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia, la Regione Puglia - Polo Bibliomuseale BAT con Biblioteca regionale Canosa di Puglia, Polo BiblioMuseale di Foggia con Biblioteca La Magna Capitana e il Museo del Territorio, il Comune di Canosa di Puglia, il Comune di Foggia, l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore De Nittis di Canosa di Puglia, il Liceo Statale Enrico Fermi Canosa di Puglia– Minervino Murge, l'Istituto Tecnico Economico B. Pascal di Foggia e l'Istituto Tecnico Economico Giannone Masi di Foggia.e a Foggia, dal mese di gennaio inizierà il suo "tour regionale" nelle biblioteche comunali di Barletta, Margherita di Savoia, Trani, Biblioteca del Mediterraneo di Bari, Biblioteca del Polo BiblioMuseale di Lecce e Brindisi, Biblioteca di Taranto, verrà consegnato alle Biblioteche della Regione Puglia e a quelle scolastiche in modo da recuperare e rielaborare la memoria collettiva e lasciare traccia di una delle storie più importanti che unisce i territori e crea ponti e corridoi culturali.Saranno coinvolte le scuole in un laboratorio di animazione culturale sulla storia dei dauni con la lettura, l'osservazione e l'esplorazione tattile di riproduzioni di reperti realizzati con la stampante 3d, travestimenti e infine giochi sui reperti dei musei.Soprintendente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province BATi e Foggia;Funzionario Archeologo Responsabile Area Patrimonio Archeologico Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di BAT e Foggia;Direttore Delegato Castello Svevo di Bari Direzione regionale Musei nazionali Puglia;Direttrice Museo nazionale archeologico di Canosa di Puglia;Direttrice Museo nazionale archeologico e Castello di Manfredonia;Coordinatore Poli Biblio Museali Regione Puglia;Direttrice Polo Biblio Museale di Foggia;Direttrice Polo Biblio Museale della BAT;Responsabile del Coordinamento del Progetto Poli Biblio Museali di Foggia e BAT;Sindaca Comune di Foggia;Sindaco Comune di Canosa di Puglia;ssessora alla Cultura Comune di Foggia;Assessora alla Cultura Comune di Canosa di Puglia;Dirigente Scolastico Istituto Tecnico Economico "Giannone Masi" Foggia;Dirigente Scolastico Istituto Tecnico Economico "B. Pascal" Foggia;Dirigente Scolastico Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Leontine e Giuseppe de Nittis" Canosa di Puglia;Dirigente Scolastico Liceo Statale "E. Fermi" Canosa di Puglia;Responsabile Progetto ETS Innodata;Direttore creativo Grenzi Designi srl.