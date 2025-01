Care cittadine e cari cittadini di Canosa di Puglia e Minervino Murge,ilè da sempre un pilastro fondamentale per l'istruzione e la formazione dei giovani del nostro territorio. La recente decisione della Giunta Regionale diappresenta un cambiamento significativo, che solleva riflessioni e interrogativi sul futuro della nostra comunità scolastica. Il documento pubblicato in queste ore che condivido con voi, redatto dal Collegio Docenti del Liceo "E. Fermi", illustra con chiarezza la posizione della nostra scuola rispetto a questa trasformazione. Ribadiamo con determinazione il nostro impegno nel preservare l'identità del Liceo "Fermi", continuando a garantire un'istruzione di eccellenza e a promuovere i valori che ci hanno sempre contraddistinto.auspicando scelte ispirate a una visione strategica di lungo termine. Questo sarà essenziale per assicurare la continuità delle attività e per valorizzare il prezioso patrimonio educativo e culturale costruito negli anni sia dal Liceo "Fermi" che dall'IISS "Einaudi". Vi invito a leggere il documento e a unirvi a noi in questo momento cruciale di cambiamento. Sono certo che, con il contributo e il sostegno di tutti, sapremo affrontare le sfide che ci attendono, continuando a investire nel futuro dei nostri giovani e nel progresso del nostro territorio. Con gratitudine e fiducia.,