Sviluppo rurale: il progetto Open Farms vince il Premio ARIA AWARDS 2024

La Regione Puglia-Dipartimento Agricoltura partner delvincitore del Premio ARIA (Agricultural and Rural Inspiration) AWARDS 2024 per la categoria Rural Youth.iniziativa promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dalla Rete Rurale Nazionale, in collaborazione con il CREA, coinvolge la Puglia e altre Regioni partner, insieme alla Università italiane, per la realizzazione di percorsi di formazione ed esperienze sul campo per le studentesse e gli studenti dei corsi di laurea in Scienze Agrarie ed affini. Il contest ARIA AWARDS, organizzato da EU Cap Network per valorizzare progetti sostenibili, smart, socialmente inclusivi, innovativi e resilienti, sviluppati grazie ai fondi della Politica Agricola Comune (PAC), ha selezionato, tra i 24 finalisti, sei vincitori proclamati durante la cerimonia di premiazione svoltasi mercoledì 4 dicembre, a Bruxelles. "Il prestigioso riconoscimento è la testimonianza di una rete virtuosa - dichiara l'assessore all'Agricoltura della Regione Puglia,-, in grado di creare connessioni tra il mondo delle istituzioni quello accademico e produttivo, mettendo al centro i giovani, prossimi protagonisti del comparto agricolo e custodi per il futuro della tutela dell'ambiente e della biodiversità".La Regione Puglia, fin dal 2017, ha incluso il progetto tra le attività di comunicazione nell'ambito dello sviluppo rurale, approfondendo temi chiave come innovazione, transizione ecologica e digitale, donne e giovani nel contesto della politica di sviluppo rurale. "Il progetto Open Farms – afferma l'Autorità di Gestione della Puglia,– è un'importante occasione di formazione che vede protagonisti gli studenti universitari in tutte le fasi del progetto, dalla formazione e-learning alle azioni in campo. La grande attenzione ai giovani, in questa seconda edizione del concorso con l'introduzione del tema 'Empowering young people', è una conferma del valore che questa iniziativa che pone le basi futuri professionisti del futuro".Di seguito i progetti vincitori, cinque selezionati dalla giuria, composta da stakeholder della rete, e uno scelto attraverso la votazione popolare online:Categoria Smart & Competitive Agriculture: Iris: the true scent of Tuscany, Italy;Categoria Environmental Protection: Recycling Farm Plastics, Finland;Categoria Socio-Economic Fabric of Rural Areas: The little conserve factory, France;Categoria Rural Youth: Open farms, rural connections, Italy;Categoria The Gender Equality Award: FRAU iDA – Space for women entrepreneurs, Austria;Categoria The Popular Vote Award: Authentic honey meets DNA technology, Estonia.