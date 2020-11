Storia di un bucaneve

Nel variegato panorama dei fiori, spicca ilche è tutto da scoprire con i suoi delicati petali color bianco crema, spesso chiamatoin quanto è il primo a sbocciare anche quando la neve ricopre ancora il sottobosco. Mentre, laedito daper laè un libro da leggere tutto d'un fiato a pochi giorni dalla sua pubblicazione.è stato scritto dalla dottoressa canosina54 anni) all'esordio comedi vario genere, caratterizzati da una inclinazione sospesain una miscellanea di sentimenti e natura.è laureata in medicina e chirurgia, specializzata in reumatologia presso l'Università degli Studi di Bari, dopo esperienze lavorative sul territorio e presso diversi ospedali. Dal 2005, lavora comepresso laprima e successivamente presso la. Durante la fase critica dell'emergenza covid, ha prestato servizio presso il centro covid post acuzie allestito nella stessa struttura. Appassionata di musica, letteratura e poesia, suona il pianoforte da quando era bambina, con rinnovata passione negli ultimi anni.Non è un stato un caso, la scelta delche viene associato al passaggio dall'oscurità invernale alla serenità primaverile, ritenuto da molti portatoren questo periodo critico e difficile, afflitto dalla pandemia Covid-19. «La poetessa americanarivendicava l'atto di scrivere come bisogno per essere riconosciuta come essere umano. La compiantadiceva che la scrittura ha a che fare conPer me scrivere - esordisce così la dottoressanella presentazione sui social del libro- è stata una scoperta, arrivata quasi senza che me ne rendessi conto e forse anche contro la mia stessa volontà. Un bisogno interiore, qualcosa che scoppiava dentro e chiedeva di uscire. La vita spesso ci pone di fronte a situazioni inaspettate, come nel film, Matrix, dove il protagonista viveva felice ed ignaro fino a quando qualcuno non lo ha posto di fronte alla realtà. A volte il mondo non è come appare, oppure siamo costretti a guardarlo da un'altra angolazione. Ed allora non riusciamo ad abituare gli occhi, tutto ci sembra diverso, non vogliamo accettarlo. Ecco che corre in aiuto la poesia, o la musica. Una maniglia a cui aggrapparci per non perderci. Ognuno di noi dovrebbe avere la sua maniglia. Io l'ho trovata nella poesia, nella musica, nella condivisione con persone "affini". Ecco perché voglio condividere con voi il primo frutto della mia "rinascita", un libro che racchiude alcuni miei pensieri. Grazie a chi vorrà leggerlo e grazie soprattutto a chi mi ha supportato in questo piccolo viaggio letterario. - Conclude laporgendo i ringraziamenti : allache ha realizzato la copertina, alla scuola di musicaed in particolare alper il supporto e l'incoraggiamento ad affrontare questo nuovo percorso culturale intrapreso» rivolto agli amanti della bellezza della poesia e della forza della cultura per superare questi giorni drammatici.