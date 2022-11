Il "Nudo Essenziale" tra poesie e musica 

Una domenica diversa da solito, l'ultima del mese di ottobre scorso, quella vissuta presso la sede della, aUn susseguirsi di emozioni accompagnate dalle note del violino che hanno contribuito a rendere suggestivala presentazione del libro di poesie firmate da, intitolatoper ATILE Edizioni. Nell'accogliente e familiare location di, il professorha dialogato con l'autrice, focalizzando l'attenzione sulle poesie, il loro significato, il loro specchio ispiratore nelLa poesia come tutte le arti, è capace di trasmettere con le parole emozioni, sensazioni. A volte per l'autore è un modo per raggiungere la pace interiore perché spesso "costringe" a scavarsi dentro, a interfacciarsi con sé. Tuttavia scrivere versi, pensieri che siano in rima o no, non sempre si rivela catartico, anzi spesso accade che si apra un vaso di Pandora e si scopra che tutto ciò sembrava non è e che tutto ciò che era nella propria zona di confort venga stravolto. Questo è ciò che è stato evidenziato nella presentazione della raccolta di poesie "Il filo conduttore di questa opera è la consapevolezza, la capacità di guardarsi nel profondo e di comprendere sé stessi. "La maturità e le vicissitudini della vita ci portano a diventare persone diverse, pur rimanendo fondamentalmente le stesse, a mettersi a nudo, a capire chi siamo e cosa abbiamo realizzato nella nostra vita, qual è il nostro rapporto con gli altri e come siamo capaci di relazionarci con loro e con noi stessi, con il nostro io interiore. Questo mettersi 'a nudo' è difficile, bisogna spogliarsi del superfluo e scoprire l'essenziale, quello che è 'invisibile agli occhi', soprattutto agli occhi distratti di chi guarda solo l'apparenza. Scavare dentro sé stessi, però, capire chi siamo veramente e cosa veramente cerchiamo rende immensamente liberi."Presentazione che ha lasciato il segno attraverso le poesie diche a margine della serata ha ringraziato "di cuore prima di tutto chi mi ha ospitato, con professionalità e cordialità, com'è loro costume, Attanasio Mazzone e sua moglie Rossella Nardò, il professor Sabino Facciolongo, garbato e competente come sempre, e la giovane e bravissima violinista Annarita Manfredi. Un grazie infine va a tutti coloro che hanno voluto partecipare, una presenza non scontata e davvero gradita. Incontrarsi è crescere, confrontarsi è una ricchezza." Mentre, per gli onori di casa, ilha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato alla presentazione del librodi: "Un grazie particolare - ha aggiunto - voglio rivolgerlo al professor Sabino Facciolongo per la profondità e la sensibilità che hanno connotato il dialogo intrapreso con l'autrice. Grazie anche ad Annarita Manfredi, nostra allieva di violino." Poesia e musica, un connubio artistico azzeccato che ha dato luogo a momenti di cultura e dialogo molto intensi e ricchi di suggestioni.Riproduzione@riservata