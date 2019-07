Solennità della Beata Vergine del Carmelo

Sabato 13 luglio

Domenica 14 luglio

Lunedì 15 luglio

MARTEDI' 16 - FESTA LITURGICA B. V. DEL CARMELO

Ilricorre la memoria liturgica della, una festa in cui tutte le generazioni proclamano lain tutti i popoli. La Chiesa intitolata allainevoca una storia di grandi radici nel Centro storico inad attestare le radici dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi. Il culto popolare riporta a Canosa la devozione evocata dalla voce del popolo in dialetto ed italiano della "Madonna dei Fabbricatori" ed oggi dei "Costruttori", presente nel foggiano con la costituzione nel 1646 a Foggia della Congregazione, quando alcuniedificarono la Cappella della Congregazione Carmelitana, come riportano le ricerche storiche delnell'articolo dal titolo. Per la festa della, in calendariosono in programma:si conclude il triduo in preparazione alla festa animato daresponsabile "Migrantes" - Diocesi di Andria;Giornata di spiritualità Carmelitana, alle ore 19.00 celebrazione S. Messa con il rinnovo delle promesse del Terz'Ordine Carmelitano.XV Domenica del Tempo Ordinario, ore 19.00 - S. Messa di ringraziamento per l'esperienza dell'oratorio estivo.Grande festa finale "A volte ritornano" Radio, musica e PROTAGONISTI ANNI 80Vigilia della Madonna del Carmineore 19.00 - S. Messa sul sagrato della chiesaore 20.30 - presso l'area archeologica del Castello "PLENILUNIO ALLA CITTADELLA" il colle dei SS. Quaranta martiri tra storia, attualità e futuro"Concerto musica salentina: TAMBURELLISTI DI TORREPADULICelebrazioni sante messe ore 6.30-7.30-9.30-11.00 al termine supplica alla Madonna;- S. Messa presieduta dal Vescovo della Diocesi di Andriache percorrerà il seguente itinerario: piazza Umberto I, corso Gramsci, piazza Martiri 23 maggio, via C. B. Conte Cavour, via Sabina, via Diomede, via Trieste e Trento, Corso Traiano, via Romolo, via Remo, Corso Traiano, Corso Garibaldi, via Piave, via Savino di Bari, via Imbriani, piazza Terme, via Kennedy, corso S. Sabino, corso Garibaldi, via Vito Rosa (scalone), piazza Umberto I.Allein PIAZZA UMBERTO I, si terrà una tavola rotonda "con(speaker di RadioNorba) che dialoga consacerdote che ha vissuto con gli emigranti sulla nave "JONIO",medico presso il CARA di Borgomezzanone (FG) e giovane sudanese.CONCERTO DEI GOSPEL VOICESESPOSIZIONE CIBI, PIETANZE E VESTITI TIPICIAlle ore 23.30 - FUOCHI PIROTECNICI, in via Anfiteatro a cura della ditta "Pirotecnica S. Rita" di Serra Cosimo