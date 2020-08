"Sogni in bilico" a Canne della Battaglia

In occasione dell', come da consuetudine consolidata nel tempo, ile lapromuovono congiuntamente la realizzazione di uno spettacolo teatrale a cura dell'Associazione Teatro Fantàsia dal titolo "" selezionato tra le proposte dell'avviso pubblico SI VA IN SCENA. La rappresentazione, di Alessandro Piazzolla con Alessandro Piazzolla e Ermanno Rizzi, ispirata al Cirque du Soleil e dunque dedicata mimo, acrobazie e giocoleria, racconta la magia in un sogno. Un amore da conquistare, oggetti che prendono vita: questi i protagonisti di uno spettacolo visuale ricco di poesia, che si affida al linguaggio universale della mimica per parlare ad un pubblico di tutte le età e le nazionalità guidandolo verso il piacere creativo di un gioco poetico e divertente basato sull'improvvisazione e la clownerie. L'iniziativa si inserisce nel piano strategico di sviluppo del sito di Canne della Battaglia costruito sinergicamente dal Comune di Barletta e dalla Direzione regionale Musei della Puglia e volto all'individuazione di politiche, programmi e pratiche culturali che rafforzino il ruolo del bene all'interno della comunitàIngresso gratuito con prenotazione obbligatoriaInfo e prenotazioni IAT, telefono 0883 331331 / @ iat@comune.barletta.bt.it Corso Garibaldi, n.204Aperto nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,'00 alle ore 20,00. Sarà possibile, per un numero ridotto di persone, 53, usufruire del servizio di trasporto in bus per Canne della Battaglia. Il programma prevede la partenza da piazza XIII febbraio 1503 alle ore 18.30 di domenica 2 agosto. All'arrivo a Canne è prevista una visita guidata gratuita al sito e poi lo spettacolo. Sempre con obbligo di prenotazione, si potrà raggiungere autonomamente il sito. Per tutti sarà possibile prenotare entro e non oltre le ore 12 di domenica 2 agosto.