Canosa: Riqualificazione dell’impianto sportivo ex "S. Marocchino"

Con la sottoscrizione della dichiarazione di impegno, avvenuta questa mattina fra il presidenteed il vicesindacola Regione PugliaQuesta somma, che si aggiunge ai 400 mila euro già stanziati dal bilancio comunale serviranno per far partire le procedure di gara per la realizzazione del primo stralcio funzionale dell'"Questo risultato è stato conseguito grazie al proficuo lavoro che ha visto partecipare diversi settori del Comune di Canosa, a cui va la mia gratitudine, coordinati dall'assessore ingegnere Francesco Sanluca.Siamo convinti che lo sport sia lo strumento giusto per sottrarre luoghi dal degrado e dare una opportunità di svago e di crescita a tante generazioni di cittadini.E mentre si ritorna da Bari con un ottimo risultato si sta già pensando al prossimo intervento da mettere in cantiere sull'impiantistica sportiva cittadina". ha dichiarato il sindaco di Canosa,Sabino D'Aulisa