Putignano; "cArte e Maschere - Il carnevale si racconta d’estate"

La consigliera regionale delegata alle Politiche Culturali ha preso parte oggi a Putignano alla conferenza stampa organizzata dallaper presentare l'evento 'in programma dalLa manifestazione è stata inserita all'interno del programma regionale degli eventi dell'estate in Puglia."L'evento 'cArte e Maschere - Il carnevale si racconta d'estate' - dichiara la- è un'iniziativa importante per raccontare lo storico carnevale di Putignano attraverso mostre, sfilate, l'allestimento del Villaggio della Cartapesta e i tanti appuntamenti previsti nel corso della manifestazione. Voglio ringraziare la Fondazione Carnevale di Putignano e il Comune di Putignano sia per questa manifestazione, che per il grande lavoro fatto in questi anni di pandemia, dove si è continuato ad organizzare eventi per promuovere la storia e le tradizioni del Carnevale. La cultura carnevalesca è un patrimonio dell'intera Puglia, che come Regione vogliamo valorizzare, per questo la collaborazione con il Comune e la Fondazione continuerà in modo da dare vita a iniziative per contribuire a fare conoscere il Carnevale, i suoi valori e le sue tradizioni sia in Italia che all'estero".