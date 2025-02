Discarica ‘Tufarelle’: “Siamo contrari all’ampliamento. Garantire la tutela dell’ambiente e della salute”

La consigliera del M5Sha depositato una richiesta disulla richiesta di"Non si può restare indifferenti davanti a questo possibile scempio ambientale - dichiara- ed è doveroso prendere una posizione netta. Siamo contrari all'ampliamento della discarica e intraprenderemo ogni iniziativa possibile per tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini. La Provincia di Barletta-Andria-Trani, sulla base delle posizioni formalizzate nella conferenza di servizi, ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale sulla proposta, presentata da Bleu s.r.l. (alla quale è poi subentrata Dupont Energetica s.r.l.) rilasciando la nuova V.i.a. - A.i.a.Non dimentichiamo che già nel 2022 un'indagine della Procura sulla vicinaaveva evidenziatodovuto alla fuoriuscita di percolato. Peraltro, anche le verifiche condotte dalla Geo Group srl per conto del Comune di Canosa hanno confermatodimostrando che la gestione delle discariche nell'area di Tufarelle non è stata all'altezza degli standard ambientali richiesti. Tali paventati pericoli ostano certamente al rilascio di un'autorizzazione ad un nuovo ampliamento, stanteNella richiestaper sapere se siano state adottate da parte delle autorità competenti tutte le misure necessarie a proteggere i cittadini della BAT dall' inquinamento ambientale causato da una discarica situata tra i comuni ove risiedono e se sia possibile autorizzare ulteriori ampliamenti di impianti e discariche senza aver prima accertato la reale situazione ambientale dell'area.- conclude- chiedendo di mantenere alta l'attenzione sulla questione. Le sue preoccupazioni sono anche le nostre e chiediamo ai cittadini e alle associazioni di far sentire la propria voce. Solo impegnandoci tutti insieme riusciremo a ottenere risultati".