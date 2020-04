Puglia : In calo i casi positivi

3 nella Provincia Barletta Andria Trani;

2 in provincia Barletta Andria Trani,

333 nella Provincia di Barletta Andria Trani;

Il presidente della Regione Puglia,, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Saluteinforma che oggisono stati registrati 2.120 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus ecosì suddivisi: 21 nella Provincia di Bari;11 nella Provincia di Brindisi; 27 nella Provincia di Foggia; 7 nella Provincia di Lecce; 0 nella Provincia di Taranto, Sono stati registrati: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi,1 in provincia di Lecce.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuatiSonocosì divisi: 1.050 nella Provincia di Bari;439 nella Provincia di Brindisi; 807 nella Provincia di Foggia; 434 nella Provincia di Lecce; 235 nella Provincia di Taranto; 25 attribuiti a residenti fuori regione; 4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Ihanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Il direttore del Dipartimento Politiche della Salute,dichiara che allo stato non risulta che "Gli ospedali hanno rimandato pazienti nelle rsa, anche quando era stata accertata la loro positività al Covid 19, favorendo a loro volta i contagi", come riportato oggi 17 aprile da Repubblica nell'edizione di Bari. Le procedure applicate prevedono infatti cheQualora il paziente sia stato dimesso con un tampone positivo, la procedura prevede che resti isolato in una struttura covid post-acuzie o isolato a domicilio, a seconda del suo stato di salute e sotto controllo medico