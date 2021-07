Puglia: 2.073 i casi attualmente positivi

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 24 luglio 2021 in Puglia, sono statie sono stati registrati: 37 in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi,13 in provincia di Foggia, 49 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. 3 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.828.159 test. 246.148 sono i pazienti guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.885 così suddivisi: 95.557 nella Provincia di Bari;19.992 nella Provincia di Brindisi; 45.350 nella Provincia di Foggia; 27.386 nella Provincia di Lecce; 39.688 nella Provincia di Taranto; 836 attribuiti a residenti fuori regione; 382 provincia di residenza non nota.hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.La prossima settimana l'hub di Andria sarà aperto martedì, giovedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle 13,00, l'hub di Barletta sarà attivo da lunedì a giovedì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 mentre l'hub di Bisceglie sarà aperto lunedì, martedì e venerdì fino dalle ore 9,00 alle 14,30 mentre mercoledì e giovedì chiuderà alle 15,30.A Margherita di Savoia hub aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 20, a Minervino lunedì dalle 16 alle 19, a San Ferdinando lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 20, a Spinazzola mercoledì dalle 16 alle 19, a Trinitapoli lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 20. L'hub di Trani resterà aperto lunedì e mercoledì dalle 9 alle 17, martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12,30.