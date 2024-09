Promuovere l’incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro

Una presenza sempre più capillare in uno degli appuntamenti più importanti del calendario degli eventi dell'intero Mezzogiorno e non solo. L'Agenzia per le Politiche attive del lavoro della Regione Puglia partecipa all'87ª, ampliando la sua presenza rispetto alle precedenti edizioni, con ben tre punti di contatto. Il primo sarà lonella Spina Centrale, sul viale Orientale. Il secondo sarà ilPuglia nel Padiglione 152, nei pressi degli spazi del Consiglio Regionale, e infine ilPuglia nella Sala 2 del Centro Congressi della Fiera del Levante. Dal 28 settembre al 6 ottobre, dalle 10.30 alle 20.00, gli operatori e le operatrici dei Centri per l'Impiego promuoveranno i servizi offerti alle persone e alle imprese, secondo il consolidato format "", in collaborazione con il Dipartimento Lavoro e Sviluppo Economico della Regione e Puglia e con Unioncamere Puglia – Unione delle Camere di Commercio della Puglia. Gli spazi ARPAL diventeranno un luogo di grandi opportunità, favorendo il contatto diretto tra le persone in cerca di un'occupazione o di una riqualificazione professionale e le imprese alla ricerca di candidati o incentivi/agevolazioni per nuove assunzioni. Per le aziende espositrici in Fiera, è inoltre prevista la possibilità di usufruire dei servizi gratuiti di consulenza ARPAL per le imprese.La Fiera del Levante sarà l'occasione per far conoscere al grande pubblico "", il portale regionale dedicato ai servizi per il lavoro, che digitalizza una serie di servizi, consentendone la fruizione anche da remoto. Il sistema pubblico dei Centri per l'Impiego ARPAL Puglia mette a disposizione, attraverso il portale e l", migliaia di offerte di lavoro e collabora con imprese e agenzie per il lavoro, fornendo un servizio di preselezione dei candidati, che vengono quotidianamente selezionati dai servizi pubblici e segnalati alle imprese che si rivolgono ai Centri per l'Impiego ARPAL. Basta una semplice registrazione on line per accedere a tutti i servizi gratuiti. "Vogliamo che i nostri servizi, che si occupano di uno dei beni più cari per i cittadini, il lavoro, siano fruibili a tutti e creino benessere, anche a partire da una riflessione continua sul versante della ricerca e della stratificazione del pensiero per il lavoro, anche nel confronto con altre realtà regionali che hanno il medesimo compito. I cittadini devono avere chiaro che il lavoro c'è e lo possono trovare nei nostri centri e sportelli e sul portale app LAVORO PER TE, ancora poco utilizzato dai cittadini pugliesi nonostante migliaia di offerte pubblicate. Il lavoro c'è inoltre anche per le imprese che lo cercano" - dichiara il"In Fiera presenteremo il volto di una nuova Agenzia sempre più vicina alle persone e alle imprese", afferma"che rafforza il cammino di collaborazione interistituzionale con Regione Puglia, le altre agenzie regionali e gli enti locali per contribuire allo sviluppo sociale ed economico del territorio". Oltre ai servizi a sportello, ci sarà spazio anche per approfondimenti tematici sul mercato del lavoro e sui percorsi di crescita futuri dell'occupazione, durante l'evento "", che si svolgerà il 3 ottobre nella Sala 2 del Centro Congressi Fiera del Levante, dalle 10.30 alle 13.00. In tale occasione, ARPAL presenterà il piano strategico di attività per il lavoro in Puglia, con la presenza del personale ARPAL, dei referenti delle Agenzie per il Lavoro accreditate presso ARPAL e delle Agenzie regionali per le politiche attive del lavoro.Interverranno all'evento: Sebastiano Leo- Assessore Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Regione Puglia; Beniamino Di Cagno - Presidente CDA ARPAL Puglia; Gianluca Budano - Direttore ARPAL Puglia; Silvia Pellegrini - Direttore Di Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Regione Puglia; Giuseppe Lella - Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro, Regione Puglia; Gianfranco Viesti - Economista Università degli Studi di Bari Aldo Moro; Luciana Di Bisceglie - Presidente Unioncamere Puglia; Filomena Matera - Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali Puglia; Tiziano Barone - Direttore Veneto Lavoro; Luca Mereu - Direttore Generale ASPAL Sardegna; Massimo Temussi; Direttore Generale delle Politiche attive del lavoro per il Ministero del Lavoro; Michele Emiliano - Presidente della Regione Puglia.L'evento è accreditatoe sarà valido ai fini della formazione continua degli Assistenti Sociali. Inoltre, sarà valido per gli iscrittiai fini della formazione continua dei Giornalisti.