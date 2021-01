Premio ITALIVE 2019 al Comitato Presepe Vivente di Canosa

In uno scenario suggestivo, a ridosso dellanasce ilrievocazione storica dellaLa rappresentazione del Presepe Vivente, è stata realizzata per la prima volta nel lontano 1994, ad opera dei ragazzi dell'Azione Cattolica parrocchiale. Nel settembre 2004, con il coinvolgimento di intere famiglie e parrocchiani, si pensò di rilanciare la manifestazione coinvolgendo circa 150 figuranti e dopo alcuni mesi di preparazione e lavoro, in un'area di interesse archeologico, organizzano una nuova edizione delche ottiene ogni anno un incredibile successo. I numerosi visitatori, provenienti da città e regioni limitrofe convincono gli organizzatori a proporre ulteriori edizioni. A tal fine, il 10 marzo 2008 si è costituito ilpromotore, negli anni, di sedici edizioni. Nella 16ª edizione del 2019, per la categoria:al Comitato è stato assegnatoha evidenziato che: «L'esperienza del presepe vivente ha fatto crescere il senso di appartenenza alla comunità e come scrive Papa Francesco nella lettera "sul significato e il valore del presepe: 'rappresentare l'evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell'Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia' portando, attraverso la rappresentazione del presepe, la bella notizia che Dio è accanto ad ogni persona». Durante il periodo natalizio 2020-21, le rappresentazioni sceniche delnon si sono tenute a causa della pandemia Covid-19 . I componenti delhanno fatto presente che :", dopo sedici edizioni, tutte di notevole valore artistico-culturale e di richiamo di pubblico.