Canosa: I Magi al Presepe Vivente

Tradizionalmentefanno il loro ingresso nel presepe ilComparendo solo nel secondo capitolo del Vangelo di Matteo, essi rappresentano i sapienti che si fanno umili per adorare un Bambino. Sul loro cammino affrontarono pericoli e deserti, prendendo decisioni importanti come quella di non ritornare da Erode, lasciando come insegnamento che "si può partire da molto lontano per raggiungere Gesù". Gli astronomi, attraverso moderni studi, hanno potuto constatare che circa 2000 anni fa ci fu una congiunzione tra Saturno e Giove che può aver dato origine alla stella cometa che indicava ai Magi la via per recarsi verso la capanna dove nacque Gesù. I Magi portarono in dono tre doni tipici delle loro origini in Oriente., portò in donoin segno della regalità di Gesù, "Re dell'Universo" , mentre, l'simbolo di divinità, edetto "il moro per la sua pelle", laun'erba amara utilizzata come unguento per la sepoltura, a simboleggiare la passione e la morte di Gesù.si conclude ladelin una location incantevole su di un'area di 12.000 mq, di interesse archeologico, incon grotte naturali che offriranno al visitatore le emozioni di entrare in un villaggio palestinese del I secolo d. C..Anche per questa edizione èstatoregistrato un notevole flusso di visitatoriper le rappresentazioni sceniche delcon oltre 100 figuranti tuttivolontari che hanno sfidato la rigidità del clima invernale perdare del loro meglio e contribuire così alla buona riuscita dell'evento in 7 giorni più quelli in precedenza per l'allestimento di tutta l'area. Ampio spazio è stato dedicato da, giornale di informazione in rete, fondato dal canosinoattraverso foto e articolo dal titolo. Ilrappresenta un patrimonio di grande valore culturale e sociale, che si consolida nel tempo e nella tradizione per l'interesse che suscita sia dal punto di vista storico, artistico e paesaggistico, davvero unico e inconfutabile.Riproduzione@riservata