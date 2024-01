Canosa:  furto di materiale elettrico nell'area del Presepe Vivente

Ancora un altro furto di materiale elettrico aperpetrato all'interno dell'area dove si svolgono le rappresentazioni sceniche delconclusesi domenica scorsa. A comunicare l'accaduto i rappresentanti delattraverso un video che hanno diffuso sui social in queste ore che è diventato virale. E' in corso la quantificazione dell'ammontare del danno subito nel corso della notte scorsa che ha privato gli organizzatori di cavi importanti per la realizzazione del Presepe Vivente, attrazione turistica delle festività natalizie a Canosa di Puglia. Indignazione tanta indignazione di fronte all'ennesimo fatto di cronaca nera che ha nuovamente colpito l'area di Costantinopoli che ospita il Presepe Vivente. Tanti commenti sui social di sdegno per quanto accaduto e molte le testimonianze di solidarietà nei confronti dei volontari delinvitati a proseguire, ad andare avanti e a non mollare come hanno fatto negli anni scorsi.