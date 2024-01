Presepe Vivente : I Re Magi alla grotta

Nel giorno della celebrazione dell'Epifania del Signore«Per la Chiesa credente ed orante i Magi d'Oriente che, sotto la guida della stella, hanno trovato la via verso il presepe di Betlemme sono solo l'inizio di una grande processione che pervade la storia». Come i pastori «personificano i poveri d'Israele e, in genere, le anime umili che interiormente vivono molto vicino a Gesù – evocava- così gli uomini provenienti dall'Oriente personificano il mondo dei popoli, la Chiesa dei gentili gli uomini che attraverso tutti i secoli si incamminano verso il Bambino di Betlemme, onorano in Lui il Figlio di Dio e si prostrano davanti a Lui». Mentre, secondoo i Magi: «sono immagine dei popoli in cammino alla ricerca di Dio, degli stranieri che ora sono condotti sul monte del Signore, dei lontani che adesso possono udire l'annuncio della salvezza, di tutti gli smarriti che sentono il richiamo di una voce amica».L'arrivo dei re Magi alla mangiatoia ha animato le rappresentazioni odierne dellaal penultimo giorno di attività ache ha attirato ancora molti turisti provenienti da più parti d'Italia. L'ultima rappresentazione del Presepe Vivente, tempo permettendo, si terrà dalledi, su di un'area di 12.000 mq di interesse paesaggistico-archeologico, in zona Costantinopoli, dove insistono grotte naturali. Il visitatore vivrà le emozioni di entrare in un villaggio palestinese del I secolo d. C.., attraversando un percorso evocativo tra i fuochi della legna, i profumi del pane azzimo in cottura, i panni sbattuti contro le pietre del ruscello, gli sfarzi della corte di Erode, le voci dei rabbini nella sinagoga, le botteghe degli artigiani, le danze del banchetto nuziale, la natività di Gesù Bambino. Anche in questa edizione sono stati sostenuti enormi sforzi da parte di tutti i volontari del Comitato Presepe Vivente di Canosa di Puglia, presieduto da, che hanno ricevuto consensi e plausi per l'impegno e la dedizione profusi per ben figurare e migliorarsi di anno in anno.Riproduzione@riservata