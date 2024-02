Premiato il Vespa Club Canosa a Pontedera

Come da tradizione consolidata, ilha aperto la propria stagione con le premiazioni sportive e turistiche per l'attività svolta nell'annata precedente. Nello scorso week end, ancora una volta laconcessa dalla, ovvero ilha ospitato la manifestazione nell' Auditorium dove è stato premiato il, presieduto dalIl sodalizio canosino si è classificato al 5° posto nel Campionato turistico pugliese-lucano vinto dal Vespa Club di San Vito Dei Normanni, seguito dal VC Melfi, VC Monte Sant'Angelo e VC Acquaviva delle Fonti al quarto . Nel 2023, ilha celebrato ilnel corso del "dove si sono ritrovati tutti gli associati rinnovando l'impegno a promuovere e divulgare l'attività vespistica nelle sue molteplici forme: sportive, turistiche, culturali e ricreative. Il prossimo appuntamento, il più importante dell'anno per i vespisti è in calendario dal 18 al 21 aprile a Pontedera dove si terrà ilL'annuale raduno dei Vespa Club nazionali di tutto il mondo, a Pontedera, dove nel 1946, nacque il veicolo a due ruote divenuto negli anni il più famoso e amato in the world. Nella cittadina toscana a 25 km da Pisa è ubicata la sede dello storico stabilimento Piaggio, dove la Vespa è prodotta ininterrottamente da oltre 75 anni. Un grande amore per lache accomuna gli appassionati da tutto il mondo.Riproduzione@riservata