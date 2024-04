Il Vespa Club Canosa al Vespa World Days 

Anche una delegazione del, presieduta dal, ha partecipato alche si è svolto a, dal 18 al 21 aprile 2024. Nel 1946, nella cittadina toscana è nato il veicolo a due ruote divenuto negli anni il più famoso ed amato nel mondo. Aa 25 km da Pisa, è ubicata la sede dello storico stabilimentodove la Vespa è prodotta ininterrottamente da oltre 78 anni. Dopo il raduno aldove sono stati ritirati i pass di iscrizione alla grande parata che si è tenuta nella mattinata di sabato scorso. Dal centro di Pontedera, oltrehanno sfilato per le colline dellae poi sono rientrate aldove sono giunti vespisti provenienti da tutti i continenti per l'annuale raduno che quest'anno ha fatto registrare record di presenze.I modelli prodotti in settantotto anni di storia Vespa hanno sfilato per le strade della provincia di Pisa, dalle prime e rarissime 98cc del 1946 fino alle ultime versioni di Vespa Primavera, Sprint e GTS, passando per modelli mitici come le 125 'faro basso' dei primi anni '50, le diffusissime serie VBB, le 50cc del 1964, le ET3 125, le Rally degli anni '70 e la sempre numerosa rappresentanza di Vespa PX. Non è passata inosservata lacon i colori e le insegne delladonata da Piaggio all'apertura dei Vespa World Days. In migliaia hanno visitato ilche festeggia i 140 anni di Piaggio, azienda fondata nel 1884, con la grande mostra, dove sono esposti materiali originali e significativi dell`che raccontano la diffusione della Vespa nel mondo. Grazie alla qualità indiscussa dei motori e soprattutto alla pubblicità di numerosi film sul grande schermo, laè diventata, una vera e propria icona della storia della moto.Riproduzione@riservata