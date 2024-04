Canosa: Si costituisce il Comitato per la messa in sicurezza della SP 2, ex SP 231

D'iniziativa congiunta del Presidente del Vespa Club Canosa di Puglia,e dell'Agente Generale Allianz di Canosa di Puglia, Michele Marcovecchio, si intende promuovere la costituzione di un Comitato permanente formato dai rappresentanti delle diverse associazioni cittadine, affinché vengano intraprese dalle Autorità competenti Comune di Canosa di Puglia, Provincia BAT, Regione Puglia, ANAS, concrete azioni tese al ripristino della sicurezza stradale nel tratto della strada SP 2, su cui da anni insistono dei cantieri per lavori di ammodernamento, ma che purtroppo, hanno fatto registrare gravi incidenti stradali, e in alcuni casi, perdite di vite umane, dovuti in particolare, alle forti criticità del manto stradale, e alla poca luminosità degli snodi, affidati solo a New Jersey ormai deteriorati, senza le adeguate segnalazioni di pericolo. Si invitano pertanto tutte le associazioni cittadine e singoli cittadini ad aderire a questo costituendo tavolo di lavoro per la formulazione di proposte e idee tese alla risoluzione delle gravi criticità evidenziate da segnalare alle Autorità competenti La comunità cittadina è invitata alle ore 18.30 di giovedì 4 aprile 2024 presso la sede del Vespa Club Canosa, in Piazza Martiri XXIII Maggio (di fronte al Palazzo di Città) per l'incontro di presentazione del Comitato.