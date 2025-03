Politiche giovanili: “Con l’approvazione in Commissione della legge facciamo un passo avanti per il futuro dei giovani Puglia”

L'approvazione in VI Commissione regionale della legge in materia di Politiche Giovanili rappresenta un traguardo importante per il futuro dei giovani pugliesi e un segnale chiaro dell'attenzione che la Regione riserva alle nuove generazioni. Questo provvedimento nasce da un lungo percorso di ascolto e confronto con i giovani del territorio, che nei mesi scorsi hanno potuto esprimere le proprie esigenze e contribuire attivamente alla definizione delle misure adottate. Grazie a questa legge, si rafforza il sostegno all'autonomia giovanile, alla partecipazione civica, alla formazione e all'imprenditorialità, promuovendo strumenti concreti per costruire nuove opportunità. Al fine di far conoscere ai ragazzi tutte le opportunità a disposizione è stato aperto un portale ( galattica.regione.puglia.it ) che offre la possibilità di reperire le informazioni necessarie per accedere alle misure previste. A questo tipo di comunicazione si affiancherà anche quella sui social e negli spazi fisici presenti in 96 comuni della Puglia che rappresentano centri vitali di attività e scambio. Con questa legge, la Regione Puglia si conferma un punto di riferimento nel panorama nazionale, dotandosi di una strategia chiara per valorizzare il talento e il protagonismo delle nuove generazioni e contrastare così la fuga dei giovani. Non posso che esprimere soddisfazione per questo importante risultato raggiunto oggi dalla Commissione e auspicare che il percorso legislativo si concluda rapidamente, affinché i giovani pugliesi possano beneficiare al più presto delle opportunità offerte da questa innovativa legge regionale.- Consigliere regionale Pd Puglia