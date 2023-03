Piskv tra i 100 talenti nella classifica di Forbes Italia

Un altro riconoscimento importante per l'architettoin artetra i 100 talenti under 30 nella classifica 2023 pubblicata daPremiato il talento ditra i migliori giovani che stanno cambiando l'Italia con le loro idee ed opere come riportal'edizione made in Italy del magazine più famoso al mondo su classifiche, cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle. La classifica diche è divisa in venti categorie, comprende i migliori giovani in rappresentanza del mondo del marketing, della comunicazione, dei social network, della finanza, della formazione, della musica, dell'arte che si stanno distinguendo per il loro percorso. L'artistavive a Roma ed è particolarmente noto per le sue opere direalizzate in molte città italiane e a Canosa di Puglia, nella sua città natìa: nel 2021, ha realizzato tra l'altro l'installazione, di oltre 700 metri quadri, incon i personaggi tipici del luogo, tra i quali,intervenuto all'inaugurazione, oltre ad aver arricchito di illustrazioni il librodiCollabora con personaggi sportivi e dello spettacolo, con brand del panorama italiano e internazionale. Bellezza, originalità ed espressività contraddistinguono le opere artistiche di Piskv molto apprezzate e richieste anche per salvaguardare il decoro urbano e promuovere l'immagine delle città.Riproduzione@riservata